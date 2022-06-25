Оперштаб: за сутки в Якутии ликвидировано 4 лесных пожара

В Якутии за сутки ликвидировано четыре лесных пожара на общей площади 3 535 га. Об этом, докладывая 25 июня об оперативной лесопожарной обстановке на заседании республиканского Оперативного штаба по охране лесов от пожаров, сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства – главный лесничий республики Андрей КОНОПЛЕВ.

По данным Коноплева, сегодня действуют 23 лесных пожара, в том числе обслуживаются пожары: в Мирнинском и Усть-Майском – по три, Ленском, Олекминском и Томпонском – по два, Алданском, Вилюйском Нюрбинском районах – по одному лесному пожару.

На тушении лесных пожаров задействовано 704 человека, 28 единиц техники. Вертолёты Ми-8 привлекались для тушения лесных пожаров в Мирнинском, Сунтарском, Усть-Майском и Томпонском районах. Проведено авиапатрулирование в 15 районах и городе Якутске.

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки на северо-востоке, днем на западе, юго-западе местами кратковременные дожди, грозы, при грозах и на побережье порывистый ветер до 15-18 м/с. 26-27 июня в Намском, Алданском, Усть-Майском районах ожидается установление высокого IV класса пожароопасности леса. В связи с прошедшими дождями в Верхнеколымском районе класс пожароопасности понизился до первого класса.

На заседании оперштаба с информацией о мерах по тушению лесных пожаров выступили руководители и представители Вилюйского, Ленского, Мирнинского, Нюрбинского, Среднеколымского, Томпонского, Усть-Майского районов.

Подводя итоги оперштаба, Андрей Коноплев напомнил, что на всей территории Якутии действует особый противопожарный режим. Также особый противопожарный режим введён в 22 улусах и на территории ГО «город Якутск», а на территории Мирнинского района действует режим чрезвычайной ситуации. Главный лесничий республики напомнил главам улусов о своевременном введении и отмене режима ЧС муниципального характера.