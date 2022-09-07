Оленеводы Якутии презентовали NFT коллекцию на площадке ВЭФ

На второй день экономического форума творческое объединение Кындыкан презентовало на деловой площадке проект «Цифровой оленевод» в рамках которого совместно с оймяконскими оленеводами создана уникальная NFT-коллекция из северных оленей.

«Как быт коренных индейцев или ковбоев интегрирован в мировую культуру через Голливуд, так олени Севера будут вести коммуникации со всем миром через цифровое искусство и современные медиа», — рассказала автор проекта Кындыкан Маргарита Попова.

Цель проекта «Цифровой оленевод» — помочь народам Севера в сохранении традиционного хозяйства. Как сообщают авторы идеи, это откроет оленеводам новые возможности для заработка.

NFT-коллекция состоит из восьми уникальных цифровых оленей и выпущена в совместно с 3D-скупльтуром Нюргуном Оготоевым.

NFT-аватар по ту сторону виртуальной реальности является настоящим оленем из стойбища Осикат в Оймяконском районе.

Владелец северного оленя NFT получает доступ к будущей мета-вселенной в качестве спонсора, а также возможность наблюдать за живым северным оленем через GPS-трекер. Также возможно запрашивать его фото и видео в реальном режиме. Вырученные от продажи средства пойдут на поддержку лагеря оленеводов.

Проект должен популяризировать культуру эвенов и других коренных народов Севера через самые современные способы коммуникации — блокчейн, социальные сети и виртуальную реальность.

По мнению команды Кындыкан и автора проекта Маргариты Поповой цифровизация стойбищ поможет коренным народам широко рассказать о северной культуре. Метавселенная Кындыкан — мостик между оленьими угодьями и виртуальной реальностью.

Ссылка на проект:

• http://kyndykan.com/metaverse

Справка:

NFT — это цифровой актив, который представляет объекты реального мира, такие как искусство, музыка, игровые предметы и видео. Они покупаются и продаются в сети, часто за криптовалюту, и обычно они кодируются с помощью того же базового программного обеспечения, что и многие криптовалюты.