Офицеры навестили воспитанников детского дома

Офицеры следственного отдела по городу Нерюнгри навестили воспитанников детского дома.

В канун новогодних праздников по сложившейся доброй традиции руководство следственного отдела по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) совместно с прокуратурой города Нерюнгри посетили ГКУ «Нерюнгринский центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Вектор» и поздравили воспитанников и коллектив учреждения с наступающими новогодними праздниками, организовав для детей праздничное мероприятие.

Сотрудники привезли ребятам приятные и полезные подарки, вручили их, поздравили с наступающим Новым годом, пожелав здоровья и благополучия, успехов в учебе. Ребята были искренне рады новому спортивному инвентарю и предметам для творчества.

Офицеры также напомнили ребятам, что они всегда могут рассчитывать на помощь и защиту со стороны прокуратуры и следственных органов СКР, и обратиться к ним за помощью и защитой.