03.01.2023
19:54
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Происшествия

Нужна донорская кровь и плазма! Якутская журналистка в реанимации…

Попова Ираида Гаврильевна (02.04.1967г.р.), ответредактор журнала «Полярная звезда», журналист, писатель, находится в общей реанимации РБ2 в крайне тяжелом состоянии. Борется за жизнь! Сдать нужно в Станции переливания крови П.Алексеева 87, тел. 43-21-96. Время 4-5 января с 8:30 до 11:00! С собой паспорт, снилс и ваши реквизиты для оплаты. Указать для Поповой Ираиды Гаврильевны, РБ2, ОАРИТ, Общая реанимация. Номер для связи 89142337646

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

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