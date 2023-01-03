Нужна донорская кровь и плазма! Якутская журналистка в реанимации…

Попова Ираида Гаврильевна (02.04.1967г.р.), ответредактор журнала «Полярная звезда», журналист, писатель, находится в общей реанимации РБ2 в крайне тяжелом состоянии. Борется за жизнь! Сдать нужно в Станции переливания крови П.Алексеева 87, тел. 43-21-96. Время 4-5 января с 8:30 до 11:00! С собой паспорт, снилс и ваши реквизиты для оплаты. Указать для Поповой Ираиды Гаврильевны, РБ2, ОАРИТ, Общая реанимация. Номер для связи 89142337646