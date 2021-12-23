23.12.2021
08:54
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Происшествия

Новый глава Мирнинского района отказывается признавать ущерб, причиненный его предшественником

Расследование уголовного дела в отношении уже бывшего главы МО «Мирнинский район» Ришата ЮЗМУХАМЕТОВА находится на завершающей стадии. По данным SakhaLife, на финишной прямой следователи столкнулись с парадоксальной ситуацией, когда потерпевшая сторона, а именно администрация МО «Мирнинский район» не признает, что от действий экс-главы Юзмухаметова муниципальному образованию причинен имущественный ущерб. Напомним, что по версии следствия, Ришат Юзмухаметов совершил незаконные действия, в результате которых его дочери 1998 г.р. и 2010 г.р. в 2016 году стали собственницами квартиры в городе Мирном, общей площадью более 100 кв. метров и стоимостью более 7,5 миллионов рублей. При этом, сам Ришат Нургалиевич и его дочери уже имели в собственности другую квартиру в Мирном. Но в соответствии с распоряжением заместителя Юхмухаметова они стали обладателями еще одной квартиры.

Следствие выявило существенные нарушения в процедуре приватизации квартиры лицами, которые не имели никаких законных оснований для этого. Когда это стало достоянием общественности, а правоохранительные органы занялись этим вплотную, Ришат Юзмухаметов «добровольно» ушел в отставку, случилось это в сентябре 2021 года.

В конце ноября был избран новый глава Мирнинского района — Александр БАСЫРОВ. 10 декабря он официально вступил в должность, дал торжественную клятву сделать все для процветания Мирнинского района.

Не прошло и месяца, как прозвучали эти торжественные слова, а вновь избранный глава Мирнинского района занял странную позицию. Словно он не борец с коррупцией, а предпочитает руки мыть.  

Другими словами, Басыров отказался признавать материальный ущерб, причиненный возглавляемой им администрации от действий Юзмухаметова. Стоит отметить, что речь идет об ущербе, причиненном не столько администрации, в которой работают ограниченное количество чиновников, а всему Мирнинскому району, бюджетом и имуществом которого и распоряжаются эти люди.   

Отметим, что квартира для дочерей экс-главы Мирнинского района – только верхушка айсберга. Юзмухаметов подписал ряд распоряжений, в результате которых незаконно получили квадратные метры чиновники из районной администрации, в частности, председатель МКУ «Комитет имущественных отношений» ПИЧУГИНА А.Ю. (зарегистрировала квартиру на сына) и ее заместитель ШАСТИНА Т.А., бывший начальник жилищного отдела данного комитета ПОЛУПАНОВА Г.В. и другие. Прокуратура, обычно принципиальная, в Мирнинском районе в этот период оказалась на редкость лояльной к местным властям. К слову сказать, одна из квартир от администрации Мирнинского района досталась прокурору Мирнинского района ГАБЫШЕВУ В.С., имевшему другую квартиру в Якутске.

Несмотря на странную позицию главы Мирнинского района, суд примет во внимание собранные следствием доказательства и самостоятельно решит вопрос о наличии или отсутствию ущерба от действий Юзмухаметова.

Так начался первый срок Александра Басырова, который был избран отстаивать интересы Мирнинского района…

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Фото: с сайтов Следкома Якутии, Мирнинского района и News.Ykt.Ru
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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