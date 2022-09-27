Новые дворовые территории открыли в Октябрьском округе Якутска

В День государственности Якутии 27 сентября в столице республики открыли новые дворовые территории с детскими спортивными площадками по ул. Каландаришвили, 1, и по проспекту Ленина, 46. Завершенные работы вместе с жителями осмотрели глава города Якутска Евгений Григорьев и председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Заказчик обновления дворов — МКУ «Главстрой», исполнитель работ – ООО «Основа».

На объектах проведены работы по асфальтированию подъездных путей и автостоянок, устройству тротуаров, детских площадок с газоном и мастерфайбером, ограждений детских площадок, установлены малые архитектурные формы, новые баки для твердых бытовых отходов и раздельного сбора мусора.

Как отметил прораб ООО «Основа» Евгений Илларионов, строительно-монтажные работы завершены за два месяца.

«Работы по ремонту этих двух дворов начались в конце июля. На двух объектах было задействовано две бригады по пять человек. Детские игровые комплексы сделаны местным изготовителем – ООО «Элемент». Завезли чернозем, озеленили палисадник, установили уличные светильники», — сказал представитель подрядной организации.

Строители отметили активную работу инициативной группы жильцов многоквартирных домов.

«Жители очень активные, всячески помогали во время проведения работ — расставлять машины, убирать территорию. Кроме того, каждый с пониманием относился к работам в позднее вечернее и ночное время», — добавил Евгений Илларионов.

Жители многоквартирного дома по пр. Ленина, 46, довольны новым видом своего двора.

«Мы пристально следили за ремонтными работами, если что-то не так, сразу говорили строителям, подсказывали им. Сейчас все стало ровненько, лишь бы вода не стояла, как раньше, надеемся такого не произойдет. Благодарим Окружную администрацию города, строителей и всех причастных за такой подарок нам и нашим детишкам», — сказала жительница дома Любовь Бархатова.

Отметим, благоустройство дворовых территорий в г. Якутске ведется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Якутск на 2020-2024 годы», по программе «Мой двор»Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и федеральной программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». В этом году в городе Якутске вводится в эксплуатацию 75 дворовых территорий.