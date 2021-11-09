Новоселье Сарданы Авксентьевой в Госдуме

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева поделилась 8 ноября в своем телеграмм-канале «Сардана Авксентьева. Депутат здорового человека» приятными для нее новостями, а так же пометила на фото свое окно — как раз под хвостом двуглавого орла, и считает теперь себя «физической охраной нашего главного символа ✊😄 «.

«Сегодня въехала в думский кабинет.

Светлый и удобный. Мебель досталась от предшественников, но все в хорошем состоянии. Как вы знаете, я непритязательна, но что для меня действительно важно — это видеть в окно хотя бы кусочек неба. И отсюда я его вижу👍

И не только его) каково же было моё удивление, когда в окне я увидела силуэт хвоста😄.

Вот так я оказалась аккурат между государственным гербом страны — двуглавым орлом и надписью «Государственная дума». Мило.

Мама увидела в этом добрый знак и сочла, что я теперь под защитой и покровительством двуглавого. Ну, а я теперь считаю себя физической охраной нашего главного символа✊😄.

Компьютер ещё не установили, обещают на днях. Так что доступа к депутатской почте и думской базе у меня по-прежнему нет. Прошу отнестись с пониманием с задержкой ответов.

Кстати, сегодня мельком увидела, что заработал думский буфет. Помню свое обещание, схожу, покажу. Пока совсем некогда, завал.

Ваша Сардана Авксентьева»