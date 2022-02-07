Новое назначение в мэрии Якутска
Руководителем МКУ «Управление сельского хозяйства» городского округа «город Якутск» назначен Марат ДАНИЛОВ. Об этом сегодня во время общегородского планерного совещания сообщил глава города Евгений Григорьев.
Марат Юрьевич Данилов родился в 1986 году в с. Амга Амгинского района. В 2008 году окончил Уральский государственный лесотехнический университет, по специальности инженер-механик. В 2018 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ с квалификацией «экономист».
В начале трудовой деятельности Марат Данилов работал мастером столярного цеха ОАО «Алмазы Анабара», затем индивидуальным предпринимателем.
Имеет опыт работы в отрасли сельского хозяйства: в 2009-2012 гг. — ведущий специалист Департамента растениеводства и материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), в 2012-2017 гг. — начальник муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства» муниципального района «Горный улус».
Также обладает практическим опытом работы по проектному управлению: 2017-2018 гг. — старший референт отдела сопровождения проектов Департамента проектного управления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), 2018-2021 гг. — старший референт Департамента процессного и проектного управления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), 2021-2022 гг. — заместитель начальника отдела проектного управления ГАУ РС (Я) «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)».
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