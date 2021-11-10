Новая должность Дмитрия Глушко

Дмитрий Глушко с 11 ноября назначен исполняющим обязанности ректора Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева, который располагается в городе Саранске – столице Мордовии. Соответствующий приказ Министерства высшего образования и науки РФ подписал министр Валерий Фальков.

Это очередной виток карьеры нашего земляка Дмитрия Глушко, который даже «дорастал» до должности первого заместителя министра просвещения РФ. Но в мае 2021 года премьер-министр правительства России Михаил Мишустин освободил его от этой должности по собственному желанию. На этот пост назначили экс-главу Росмолодежи Александра Бугаева.

Тогда он разместил видео в соцсетях со словами: «Друзья мои, никогда не спешите делать выводы. Я начинаю новый жизненный этап. Буду несколько дней отдыхать. Надеюсь и уверен, что буду очень полезен той команде, которая меня пригласила для дальнейшей работы. Это новые вызовы, это новые коллеги. Буду стремиться и пахать, как я люблю это делать».

Теперь, по всей видимости, Дмитрий Евгеньевич покинет Москву и переедет в Саранск, в связи с очередным карьерным витком в своей жизни.

Напомним, что Дмитрий Глушко в 2010-2014 годах был вице-президентом РС(Я) при Ил Дархане Егоре Борисове, затем занимал пост министра профессионального образования, подготовки и расстановки кадров республики.