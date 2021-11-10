Новая должность Дмитрия Глушко
Дмитрий Глушко с 11 ноября назначен исполняющим обязанности ректора Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева, который располагается в городе Саранске – столице Мордовии. Соответствующий приказ Министерства высшего образования и науки РФ подписал министр Валерий Фальков.
Это очередной виток карьеры нашего земляка Дмитрия Глушко, который даже «дорастал» до должности первого заместителя министра просвещения РФ. Но в мае 2021 года премьер-министр правительства России Михаил Мишустин освободил его от этой должности по собственному желанию. На этот пост назначили экс-главу Росмолодежи Александра Бугаева.
Тогда он разместил видео в соцсетях со словами: «Друзья мои, никогда не спешите делать выводы. Я начинаю новый жизненный этап. Буду несколько дней отдыхать. Надеюсь и уверен, что буду очень полезен той команде, которая меня пригласила для дальнейшей работы. Это новые вызовы, это новые коллеги. Буду стремиться и пахать, как я люблю это делать».
Теперь, по всей видимости, Дмитрий Евгеньевич покинет Москву и переедет в Саранск, в связи с очередным карьерным витком в своей жизни.
Напомним, что Дмитрий Глушко в 2010-2014 годах был вице-президентом РС(Я) при Ил Дархане Егоре Борисове, затем занимал пост министра профессионального образования, подготовки и расстановки кадров республики.
- Биография
- Родился 5 мая 1975 года в Якутске. Окончил Педагогический институт Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова с квалификацией «социальный педагог» (2000), Российскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».
- В 1994-2001 годах работал учителем в школах №26 и №24 Якутска. В 2001-2002 годах трудился в Межведомственной исполнительной дирекции по государственной поддержке движения за здоровый образ жизни в Республике Саха (Якутия). В 2002-2003 годах занимал пост главного специалиста Комитета по делам семьи и детства при президенте республики.
- В 2003-2009 годах был первым заместителем министра по молодежной политике, затем в течение года был первым заместителем министра науки и профессионального образования республики. В 2010-2014 годах занимал должность вице-президента республики. В 2014-2016 годах был министром профессионального образования, подготовки и расстановки кадров республики.
- С 2016 года — заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В марте 2020 года назначен заместителем министра просвещения страны. 19 мая того же года стал первым заместителем министра, через год освобожден от должности по собственному желанию.
- Кандидат педагогических наук, тема диссертации — «Формирование у учащихся-подростков установочной системы на здравотворчество» (2003).
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