Новая амбулатория порадовала жителей Улахан-Ан Хангаласского улуса

Жители села Улахан-Ан смогут получить инъекцию, поставить прививку, сдать анализы и пройти медосмотр в новом здании врачебной амбулатории имени заслуженного врача Якутии Ивана Семеновича Трофимова.

Ранее амбулатория размещалась в деревянном приспособленном здании 70-х годов постройки, которое находилось в аварийном состоянии.

В новом здании врачебной амбулатории созданы все условия для получения жителями села качественной медицинской помощи, а также комфортные условия для работы персонала. Здание модульное, благоустроенное, полностью соответствует современным требованиям.

«В амбулатории будем оказывать первичную медико-санитарную помощь на месте. Приём населения ведёт участковый терапевт. В амбулатории работают процедурный и прививочный кабинеты, кабинет акушера. Кроме того, предусмотрено помещение для дневного двухместного стационара. Врачебная амбулатория расположена практически в центре села, что тоже очень удобно для наших жителей», – рассказала заместитель главного врача Хангаласской центральной районной больницы Надежда Протодьяконова.

Напомним, в 2021 году в Якутии вводится четыре фельдшерско-акушерских пункта и врачебные амбулатории, в том числе в арктических посёлках: в селе Алеко-Кюель Среднеколымского района, Куберганя Абыйского района, Угоян Алданского района и Бютяй-Юрдя Намского района.