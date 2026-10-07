07.10.2026 14:24
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Открытие спорткомплекса Дохсун откладывается
Открытие спорткомплекса «Дохсун» откладывается из-за переноса входа и ремонта
Он должен был открыться 5 октября.
Спортивный комплекс «Дохсун», который должен был распахнуть двери для посетителей 5 октября, до сих пор закрыт.
Как сообщили «Эхо столицы» в администрации учреждения, открытие перенесли на неопределенный срок.
«Это связано с большим количеством факторов. В частности, мы меняем расположение входа, обновляем гардеробную, также идет ремонт в душевых и туалетах», — сказали в администрации.
Информация о дате открытия будет опубликована дополнительно.
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Источник: Эхо столицы
Фото: пресс-служба главы и правительства РС(Я)
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