Открытие спорткомплекса «Дохсун» откладывается из-за переноса входа и ремонта

Он должен был открыться 5 октября.

Спортивный комплекс «Дохсун», который должен был распахнуть двери для посетителей 5 октября, до сих пор закрыт.

Как сообщили «Эхо столицы» в администрации учреждения, открытие перенесли на неопределенный срок.

«Это связано с большим количеством факторов. В частности, мы меняем расположение входа, обновляем гардеробную, также идет ремонт в душевых и туалетах», — сказали в администрации.

Информация о дате открытия будет опубликована дополнительно.