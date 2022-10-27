«Ночь искусств» наступит уже скоро!

Главная библиотека Якутии приглашает на «Ночь искусств– 2022»

4 ноября во всех регионах России пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году мероприятия акции будут приурочены ко Дню народного единства и посвящены теме «Наши традиции».

Национальная библиотека РС (Я) традиционно присоединяется к акции «Ночь искусств» и приглашает жителей и гостей города Якутска на мероприятия.

С 16.00 часов в стенах Исторического здания библиотеки для всех желающих будут организованы творческие мастер-классы, громкие читки, консультации психологов и представлены интересные выставки.

В программе:

16.00 ч. — Обсуждение книги Альбины Дягтеревой «Секреты игры на хомусе от Айархаан».

16.00 ч. — Акции: «Коробка Добра» (сбор книг для библиотек ДНР и ЛНР), «Поможем оформить Пушкинскую карту за 5 минут».



16.15 ч. — Консультации психологов «Мы вместе».



16.15 ч. — Поэтическая лотерея.



18:00 ч. — Мастер-класс по созданию арт-открытки «Сделано с любовью».



18:30 ч. — Виртуальные выставки «Сила России – в единстве народов» и «Туполев. Человек и его самолеты».



19:00 ч. — Мастер-класс по технике состаривания, восковой печати и скрапбукинга «Письмо солдату».



19:00 ч. — Консультация юристов «Мы вместе».



19:30 ч. — Показ документального фильма «Две судьбы в Севастопольской весне». Автор сценария — Сергей Прачёв, режиссёр — Иван Кривогорницын.



20:00 ч. — Открытый микрофон — громкая читка стихотворений «О Родине, о подвиге, о чести». Мастер-класс от студии речи Андрея Адамова.