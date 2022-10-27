27.10.2022
16:23
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Культура

«Ночь искусств» наступит уже скоро!

Главная библиотека Якутии приглашает на «Ночь искусств– 2022»

4 ноября во всех регионах России пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году мероприятия акции будут приурочены ко Дню народного единства и посвящены теме «Наши традиции». 
Национальная библиотека РС (Я) традиционно присоединяется к акции «Ночь искусств» и приглашает жителей и гостей города Якутска на мероприятия. 
С 16.00 часов в стенах Исторического здания библиотеки для всех желающих будут организованы творческие мастер-классы, громкие читки, консультации психологов и представлены интересные выставки. 
В программе:
16.00 ч. — Обсуждение книги Альбины Дягтеревой «Секреты игры на хомусе от Айархаан».
16.00 ч. — Акции: «Коробка Добра» (сбор книг для библиотек ДНР и ЛНР), «Поможем оформить Пушкинскую карту за 5 минут».

16.15 ч. — Консультации психологов «Мы вместе».

16.15 ч. — Поэтическая лотерея.

18:00 ч. — Мастер-класс по созданию арт-открытки «Сделано с любовью».

18:30 ч. — Виртуальные выставки «Сила России – в единстве народов» и «Туполев. Человек и его самолеты».

19:00 ч. — Мастер-класс по технике состаривания, восковой печати и скрапбукинга «Письмо солдату».

19:00 ч. — Консультация юристов «Мы вместе».

19:30 ч. — Показ документального фильма «Две судьбы в Севастопольской весне». Автор сценария — Сергей Прачёв, режиссёр — Иван Кривогорницын.

20:00 ч. — Открытый микрофон — громкая читка стихотворений «О Родине, о подвиге, о чести». Мастер-класс от студии речи Андрея Адамова. 

Фото: пресс-службы
Источник: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)

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