В Якутске пройдет общереспубликанский день приема граждан
28 октября в городе Якутске пройдет Общереспубликанский день приема граждан
Во исполнение распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 05 апреля 2017 г. № 307-РГ «О проведении Общереспубликанских дней приема граждан» 28 октября 2026 года проводится Общереспубликанский день приема граждан.
Прием будет вестись в структурных подразделениях Окружной администрации города Якутска, а также в муниципальных казенных учреждениях с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени.
Предварительная запись заявителей на личный прием осуществляется по номерам телефонов, указанным в графике.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность при представлении интересов родственников.
ГРАФИК
приема граждан в структурных подразделениях Окружной администрации города Якутска и муниципальных казенных учреждениях в Общереспубликанский день приема граждан
|№
|Наименование
|Место проведения
|1
|Департамент градостроительства и архитектуры Окружной администрации города Якутска
|г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 202, телефон 300-770, доб. 0. Без предварительной записи
|2
|Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Окружной администрации города Якутска
|г. Якутск, ул. Михаила Николаева, д. 11, этаж 3, каб. 305. Предварительная запись по телефону 300-999
|3
|Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска
|г. Якутск, ул. Гоголя, 1. Предварительная запись по телефону 300-801
|4
|Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска
|г. Якутск, пр. Ленина, д. 15, этаж 6, каб. 612. Предварительная запись по телефону 40-88-09
|5
|Департамент опеки и попечительства Окружной администрации городя Якутска
|г. Якутск, 203 мкр., корпус 8. Предварительная запись по телефону 300-890
|6
|Департамент по работе с территориями Окружной администрации городя Якутска
|г. Якутск, пр. Ленина, д. 15. Предварительная запись по телефону 300-810
|7
|Управление муниципальных инспекций Окружной администрации города Якутска
|г. Якутск, ул. Дзержинского, 21.Предварительная запись по телефону 300-760
|8
|МКУ «Агентство земельных отношений» городского округа «город Якутск»
|г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1, каб. 303.Предварительная запись по телефону 32-64-60
|9
|МКУ «Департамент жилищных отношений» городского округа «город Якутск»
|г. Якутск, ул. Дзержинского, 21. Предварительная запись по телефону 300-930
|10
|МКУ «Управление образования» городского округа «город Якутск»
|г. Якутск, ул. Лермонтова, 79.Предварительная запись по телефону 507-308
|11
|«Администрация микрорайона Кангалассы» МКУ городского округа «город Якутск»
|мкр. Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, 5, телефон 200-483. Без предварительной записи
|12
|«Администрация микрорайона Марха» МКУ городского округа «город Якутск»
|мкр. Марха, ул. Олега Кошевого, д.67а, телефон 204-333. Без предварительной записи
|13
|«Администрация Хатасского наслега» МКУ городского округа «город Якутск»
|с. Хатассы, ул. Совхозная, 35/1, телефон 40-92-37. Без предварительной записи
|14
|«Администрация села Маган» МКУ городского округа «город Якутск»
|с. Маган, ул. Кирова, 1.Предварительная запись по телефону 40-61-77
|15
|«Администрация села Пригородный» МКУ городского округа «город Якутск»
|с. Пригородный, ул. Совхозная, 27, каб. 27.Предварительная запись по телефону 300-824
|16
|«Администрация села Табага» МКУ городского округа «город Якутск»
|с. Табага, ул. Комсомольская, 20/2.Предварительная запись по телефону 300-825
|17
|«Администрация Тулагино-Кильдямского наслега» МКУ городского округа «город Якутск»
|с. Тулагино, ул. Первомайская, 4.Предварительная запись по телефону 300-827
|18
|«Управа Автодорожного округа» МКУ городского округа «город Якутск»
|г. Якутск, пр. Михаила Николаева, 11.Предварительная запись по телефону 300-811
|19
|«Управа Гагаринского округа» МКУ городского округа «город Якутск»
|г. Якутск, ул. Можайского, 13/3Г, корп. 1.Предварительная запись по телефону 300-812
|20
|«Управа Губинского округа» МКУ городского округа «город Якутск»
|г. Якутск, ул. Богатырева, 11.Предварительная запись по телефону 300-813
|21
|«Управа Октябрьского округа» МКУ городского округа «город Якутск»
|г. Якутск, пр. Ленина, 46.Предварительная запись по телефону 35-07-08
|22
|«Управа Промышленного округа» МКУ городского округа «город Якутск»
|г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 33.Предварительная запись по телефону 32-29-91
|23
|«Управа Сайсарского округа» МКУ городского округа «город Якутск»
|г. Якутск, ул. Винокурова, 21, каб.1.Предварительная запись по телефону 300-816
|24
|«Управа Строительного округа» МКУ городского округа «город Якутск»
|г. Якутск, ул. Клары Цеткин, 2. Предварительная запись по телефону 300-817
|25
|«Управа Центрального округа» МКУ городского округа «город Якутск»
|г. Якутск, ул. Ярославского, 17, каб.1.Предварительная запись по телефону 300-818
Прием граждан руководством Окружной администрации города Якутска осуществляется в установленные дни согласно графика личного приема граждан. Дни приема смотрите на официальном сайте в разделе «Администрация» — «Руководство» — «Контакты».
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