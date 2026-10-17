Субботник на озерах Якутска: среди камышей спасли уток

Садовников на большом субботнике по очистке озер

Глава города Дмитрий Садовников благодарит жителей, предприятия и организации Гагаринского округа которые вышли участвовать в большом субботнике по скосу и уборке камыша.

Мэр Якутска вспомнил в МАХ, что раньше при Юрии Вадимовиче Заболеве проводили субботники по скосу камыша на озере Сайсары. Тогда я работал в Управе Сайсарского округа. Все новое — хорошо забытое старое.

На озере Сайсары спасли уток

Во время покоса камыша на озере Сайсар спасли двух уток Сегодня в рамках общегородского субботника при проведении работ по скосу камыша на озере Сайсар выловили двух уток.

Птицы будут переданы волонтёрам, которые позаботятся об их дальнейшем содержании.

В Якутске продолжается масштабная экологическая акция по очистке городских озер

Совет отцов города активно принимают участие в покосе камыша на озере Сайсары, где заросли сухой травы представляют наибольшую угрозу.

«Зачем косить, если весной вырастет снова?» — спрашивают скептики. Ответ прост: «Это как отказаться от уборки в доме, потому что он всё равно испачкается».

Главная причина зарастания Сайсарского озера — нарушенная проточность городского канала и застой воды. Совет отцов своим примером показывает: чтобы решить системную проблему, нужно начинать с конкретных дел уже сегодня.

Автодорожный округ присоединился к общегородскому субботнику по покосу камыша. По инициативе главы города Якутска Дмитрия Садовникова сотрудники Управы вышли на уборку в полном составе. К наведению порядка активно подключились жители округа, представители предприятий и организаций, советы отцов, сотрудники школ и детских садов, студенты, а также другие городские службы. Всего в субботнике на территории Автодорожного округа приняли участие 200 человек!

Управа Центрального округа присоединилась к общегородскому субботнику по покосу камыша. Мероприятие прошло на озере Щорса. Почему это важно? Сухой камыш представляет серьёзную пожарную опасность, он легко воспламеняется и способствует быстрому распространению огня, что создаёт угрозу для жилых домов и объектов, расположенных вблизи водоёма. Скашивание камыша и уборка территории — это не только чистота, но и безопасность жителей.

Особенно приятно, что в этом важном деле приняли участие студенты. Это отличный пример бережного отношения к природе и родному городу для подрастающего поколения. Спасибо всем, кто не остался в стороне и внёс свой вклад в чистоту и благоустройство нашего округа!

Садовников: Контроль будет жестким, за нарушения будем штрафовать