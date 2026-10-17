Мэр Якутска: Наша сила — в единстве! Посмотрите на масштабы

Наша сила — в единстве! — сообщает глава Якутска в МАХ . Посмотрите на масштабы. Сотни якутян, несмотря на погоду, вышли на наши главные озера, чтобы очистить их от камыша и сухостоя. Больше всего людей собрались на Сайсарском, Белом озерах и на ДСК. Это не просто субботник, а настоящий народный сход. Особенно хотелось бы отметить Управы Автодорожного, Сайсарского и Гагаринского округов — большие молодцы! — сообщает глава Якутска в МАХ

Вы консолидировали людей и показали пример настоящей заботы о родном городе. Особенно символично, что этот трудовой день выпал на выходные, когда мы чествуем наших родителей. Порядка 150 отцов-общественников решили отметить День отца именно так — реальным вкладом в благоустройство Якутска. На многих площадках был организован и горячий обед с пловом и шашлыками, а девушки-специалисты согревали всех чаем с оладушками. Настоящий праздник труда! Спасибо каждому, кто взял в руки косу, лопату или грабли. Спасибо тем, кто готовил еду, и тем, кто собирал скошенное в баулы. Вы все — настоящие хозяева своего города!

Субботник на озерах Якутска: среди камышей спасли уток