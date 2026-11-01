Военный шофер «Князь» с сотней сбитых дронов: Все небо в «птичках»

Военврач и штурмовик Назар ПЕТРОВ — «Zингер», в миру главный врач Оленекской райбольницы, постоянный автор SakhaLife продолжает освещать события на СВО через воинов. На этот раз главный герой — отчаянный военный шофер «Князь».

Якутские добровольцы продолжают защищать отечество в современных реалиях боевых действий. На днях вернулись бойцы 38-го отряда Второго боевого армейского резерва специального — «Боотур».

Боец с позывным «Князь» служил в должности стрелка взвода огневой поддержки. На его счету более трёх десятков сбитий дронов противника со стрелкового оружия и сотня — путем подавления установками радиоэлектронной борьбы с БПЛА.

«Князь» рассказывает, что на линии боевого соприкосновения множество дронов.

— Все небо в «птичках» ВСУ. Это и дроны — камикадзе, и тяжёлые гексакоптеры «Баба Яга», и мавики. По сравнению с прежними годами стало много БПЛА самолетного типа, разных размеров. Появились дроны, работающие без оператора, распознающие мишени посредством искусственного интеллекта, — рассказывает «Князь».

Его напарник «Хонду» служил водителем всех видов транспорта. Водил «Уралы», «КамАЗы» и квадроциклы. Он рассказал о судьбе вездехода эвакуации «Рысь — Боотур», который был приобретен на средства народного собора. Сбор активно освещали ИА «Саханьюс» и SakhaLife.

— В начале августа квадроцикл «Рысь — Боотур», неоднократно выручавший бойцов, вышел с очередного ремонта. Мы перегоняли его на место постоянной дислокации. Во время перегона по полю с подсолнухами нас атаковало небольшое «крыло». К счастью, я вовремя его увидел и крикнул ребятам, чтобы все спрыгнули. Мы чудом уцелели, но, к сожалению, квадроцикл сгорел, — говорит «Хонду».

На счету у боевого шофёра «Хонду» успешное выполнение ротаций, эвакуаций и важных боевых заданий на армейских вездеходах. Благодаря его профессионализму, никто из личного состава не пострадал, все были доставлены в целости.

Боец «Князь», сбивший полторы сотни дронов, отмечает важность подготовки бойцов в учебном центре «Боотур». В успешном выполнении боевых задач ему здорово помогли знания и навыки инструкторов с класса БПЛА, других направлений учебного центра. К слову, директор УЦ «Боотур», выпускник региональной кадровой программы «Якутия — Земля Героев» Иннокентий ЛАЗАРЕВ, как подобает истинному лидеру, вернулся со своими учениками в окопы и продолжает настоящую мужскую работу, без высоких должностей и теплых кабинетов.

Бойцы добровольческого якутского отряда «Боотур», несмотря на потери, продолжают защищать Родину не жалея себя, с гордостью несут флаг Республики Саха (Якутия).

Назар ПЕТРОВ — «Zингер», инвалид боевых действий, член общественных организаций.

Фото из архива ветеранов.