22.10.2026 13:56
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Вниманию пассажиров поезда: Вносятся изменения в расписание
Вниманию пассажиров поезда!
В связи с погодными условиями трансфер пассажиров поезда через реку Лена с 22 октября будет выполняться судами на воздушной подушке (СВП).
Стоимость трансфера (СВП + автобус) составит 2200 руб.
Отправление с Пункта ожидания «Намыв» (204 микрорайон, ул. Ларионова,16в).
Телефон для справок +7(4112) 31-80-81, доб.7381.
Справки по коммерческим перевозкам на катерах и СВП по тел. 89245951414.
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Источник: пресс-служба ЖДЯ
Фото: пресс-служба ЖДЯ
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