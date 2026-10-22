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22.10.2026 13:56
чтение: 1 мин
Общество
#ЖДЯ

Вниманию пассажиров поезда: Вносятся изменения в расписание

Вниманию пассажиров поезда!

В связи с погодными условиями трансфер пассажиров поезда через реку Лена с 22 октября будет выполняться судами на воздушной подушке (СВП).

Стоимость трансфера (СВП + автобус)  составит 2200 руб.  

Отправление с Пункта ожидания «Намыв» (204 микрорайон, ул. Ларионова,16в).

Телефон для справок +7(4112) 31-80-81, доб.7381.

Справки по коммерческим перевозкам на катерах и СВП по тел. 89245951414.

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Источник: пресс-служба ЖДЯ
Фото: пресс-служба ЖДЯ

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