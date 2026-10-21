«Саханефтегазсбыт» на 100% выполнил план завоза нефтепродуктов в Навигацию-2026

АО «Саханефтегазсбыт» 100% выполнило план и завершило сезон завоза нефтепродуктов до филиалов предприятия. Об этом проинформировал Виктор Лебедев, генеральный директор стратегического предприятия, народный депутат РС(Я):

— Несмотря на целый комплекс объективных внешних факторов, таких как задержки в отгрузке нефтепродуктов со стороны поставщиков, сложнейшие климатические условия на морском участке и арктических реках — экстремально низкие в этом году уровни воды и раннее обмеление рек, АО «Саханефтегазсбыт» в полном объеме выполнило план по завозу нефтепродуктов. Мы обеспечили население, ключевые объекты жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры республики, в том числе арктические районы необходимым запасом топлива. Сейчас уже готовимся к доставке нефтепродуктов автомобильным транспортом после официального открытия автозимников.

Благодаря слаженной и планомерной работе коллектива АО «Саханефтегазсбыт», до филиалов-нефтебаз было доставлено свыше 114 тысяч тонн нефтепродуктов. Из них 16,3 тысячи тонн отгружено через Северный морской путь, 93,2 тысячи тонн доставлено с перевалочных нефтебаз города Усть-Кут Иркутской области, а еще 4,5 тысячи тонн были оперативно направлены из депонационных запасов.

Текущая навигация потребовала от логистов предприятия нестандартных решений. Так, из-за поздней отгрузки нефтепродуктов заводом-поставщиком обеспечение нефтесклада села Сунтар филиала «Нюрбинская нефтебаза» пришлось оперативно организовывать автомобильным транспортом. С филиала «Ленская нефтебаза» бензовозами было перевезено 2 400 тонн топлива.

В общей сложности, всеми филиалами-нефтебазами АО «Саханефтегазсбыт» за сезон было переработано 393 единицы флота и принято на хранение 354 тысячи тонн нефтепродуктов. Кроме того, через магистральный нефтепровод на пункт отбора нефти (ПОН) филиала «Олекминская нефтебаза» принято 64,6 тысячи тонн сырой нефти, из которых 51,9 тысячи тонн отгружено на флот для отопительных нужд ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Особое внимание традиционно уделялось труднодоступным северным районам. Юрий Николаев, директор филиала «Усть-Куйгинская нефтебаза» пояснил, что для Усть-Янского района навигация всегда сопряжена с рисками, связанными с природными и иными факторами, этот год не был исключением. Но, тем не менее, филиал завершил приемку нефтепродуктов и накопил необходимые запасы объема светлых и темных нефтепродуктов.

Гаврил Ефимов, директор филиала «Белогорская нефтебаза» добавил, что навигационный период на Индигирке в 2026 году выдался крайне напряженным из-за гидрологической обстановки и капризов погоды, но несмотря на это, запланированный объем топлива принят на хранение и размещен в резервуарах.

Таким образом, филиалы АО «Саханефтегазсбыт» — Чокурдахская, Зырянская, Среднеколымская, Нижнеколымская, Нижнеянская, Жиганская, Сангарская, Ленская, Усть-Куйгинская, Белогорская, Элдьдиканская, Олекминская нефтебазы обеспечены запасом топлива до следующей летней навигации в 2027 году. А нефтесклады Сунтар, Хонуу в Момском районе и Батагайская, Хандыгская, Нюрбинская, Якутская нефтебазы традиционно обеспечены запасом топлива до открытия автозимников. Запасы Нижне-Бестяхской и Томмотской нефтебаз пополняются ежемесячно по прибытии нефтепродуктов по железной дороге.

Руководство АО «Саханефтегазсбыт» выражает благодарность Главе и Правительству РС(Я) за своевременно оказанную помощь и административную поддержку по стабилизации поставок нефтепродуктов от нефтеперерабатывающих заводов.