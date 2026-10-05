Бывших учителей не бывает! Сто лет подвигов и достижений

Системе образования Нерюнгринского района исполнилось 100 лет!

5 октября – знаменательный и важный день для каждого из нас. В этот день отмечается Всемирный День учителя, когда мы благодарим и чествуем наших педагогов – любимых учителей, мудрых наставников — тех замечательных людей, которые дают нам первые знания и путевку в жизнь. Даже после нашего окончания школы наши наставники продолжают с любовью наблюдать за нами, оставаясь неравнодушными ко всем нашим новым достижениям и успехам.

О том, как в Тимптонском (сегодня – Нерюнгринском) районе появились первые учителя, как возникла и развивалась в далеком и не освоенном районе вся система образования, как строились новые школы – об этом рассказывает краевед, основатель исторического музея «Мир времени», народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков.

История системы образования в Тимптонском (ныне Нерюнгринском) районе Якутии — это не просто хронология открытия школ. Это история о том, как в условиях бездорожья, сурового климата и исторического уклада жизни коренных народов закладывались первые камни в фундамент будущего.

СТО ЛЕТ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В Национальном архиве Республики Саха (Якутия) мне удалось подробно познакомиться с уникальными историческими документами. Это, в частности, «Отчетный доклад о работе Тимптонского исполнительного комитета за период с января 1926 по январь 1928 гола» (Ф.Р-532 Оп.1 Д.1), «Информационный отчет Тимптонского районного исполнительного комитета за 1932 год» (Ф.Р-50 Оп.1 Д.261), «Отчет Тимптонского районного исполнительного комитета Якутской АССР с 1 января 1935 по 1 ноября 1939 года» (Ф.Р-52 Оп.12 Д.145), и некоторыми другими. Искренне благодарю за существенную помощь директора Национального архива Республики Саха (Якутия) Петра Васильевича Румянцева и начальника отдела информационных услуг Екатерину Анатольевну Сергеенко.

В декабре 1926 года системе образования в Нерюнгринском районе исполняется ровно сто лет! Об этом удивительном событии четко говорят сухие строки отчета: «В 1926 году в декабре месяце была впервые открыта национальная тунгусская школа, в которой в том году учились семь человек исключительно тунгусских детей. Их усвояемость комиссией, созданной при роспуске школы на летние каникулы 1927 года была признана удовлетворительной».

Таким образом, первая эвенкийская школа на территории Южной Якутии была основана в 1927 году в будке «Якут» около поселка Нагорный. На 1927-28 учебный год было открыто две школы. Тунгусская имела интернат на 17 человек в возрасте от 8 до 16 лет. Среди учеников была только одна девочка. Кроме тунгусской школы, по ходатайству РИК. была открыта русская школа в Нагорном. В ней учились 16 человек — семь мальчиков и девять девочек от 7 До 13 лет. Все расходы, связанные с содержанием школы приняли на себя родители учащихся, кроме зарплаты учителю, которая выплачивалась Окрисполкомом.

Эти события стали не просто учебными заведениями, а настоящим символом перемен для всего коренного населения Тимптонского района. Они положили начало целой системе образования, которая впоследствии выросла в современную инфраструктуру Нерюнгринского района.

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИЦА

Таким образом, когда в Южную Якутию пришла Советская власть, первым же вопросом для неё стала ликвидация неграмотности среди населения. Первый почётный гражданин Нерюнгринского района Семён Леханов (1918-1988) вспоминал, что в начале ХХ века все тимптонские эвенки были неграмотными.

Хозяйствам, кочующим по тайге, нужны были рабочие руки, и родители эвенков очень неохотно отпускали детей в первые школы. Председатель Комитета содействия народностям северных окраин (Комитет Севера) при ЦИК СССР Петр Смидович (1874-1935) писал: «Никогда не бывает так, чтобы открыли школы, и туземцы сразу же повели своих детей. Учителя надевают лыжи и едут на вербовку детей, доказывая родителями необходимость учебы». Так было и в Тимптонском районе!

Учителями становились энтузиасты, которых направляли на Крайний Север по комсомольским путевкам. Это были люди, готовые работать в условиях бездорожья и отсутствия элементарных бытовых удобств, чтобы нести знания коренным народам.

Сохранилась фамилия первого учителя в Тимптонском районе — Корнилов. Когда он прибыл к месту назначения, оказалось, что здания школы нет, как нет и учеников. Пришлось идти на лыжах в тайгу. К декабрю 1926 года Корнилову удалось уговорить некоторых родителей и собрать семь учащихся. Первая школа в Тимптонском районе располагалась в палатке. В числе первых учениц была Андреева Мария Александровна, 1915 года рождения – та самая единственная девочка из первой тунгусской школы.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К ПРОСВЕЩЕНИЮ

Таким образом, появление системы образования стало синхронным рождению самого района. Тимптонский (ныне Нерюнгринский) район был образован 29 декабря 1926 года, когда открылся первый съезд туземцев (коренных жителей). На тот момент административным центром района была станция (или «будка») Якут, расположенная в местечке с тем же названием. Основную часть населения составляли эвенки (тунгусы), ведущие кочевой образ жизни.

Перед новой властью стояла сложнейшая задача — не только организовать управление на огромной территории с малой плотностью населения, но и приобщить коренные народы к новым реалиям. Ключевым инструментом этого процесса должно было стать образование. В этих условиях открытие первой школы для эвенкийских детей стало событием исторической важности. Согласно сохранившимся данным, занятия начались для семерых детей оленеводов. Это были дети из эвенкийских семей, которые прежде не имели доступа к систематическому образованию.

Условия работы первых школ и учителей были исключительно тяжёлыми. Школы размещались в тесных, кое-как приспособленных помещениях, первая — вообще в палатке. Отопление — буржуйки; занятия часто срывались из-за плохой доставки дров, и учителя вместе с учениками прерывали уроки для заготовки дров. Освещение — свечи и керосиновые лампы. Не хватало учебников, школьных принадлежностей, тетрадей (их приходилось разлиновывать самостоятельно), наглядных пособий и карт — учителя изготавливали их сами. Учителям по линии Окружного отдела народного образования не оказывалась методическая помощь, не созывались совещания и конференции, не было инспекторов-методистов.

В декабре 1927 года центр Тимптонского улуса был официально перенесен со станции Якут в поселок Нагорный. В том же году в Нагорном началось строительство первого здания райисполкома, и в этом же здании разместили школу с интернатом. Интернат был жизненной необходимостью: только так дети из кочующих эвенкийских семей могли получать образование, отрываясь от родных стойбищ на время учебы.

В 1933 году была открыта первая школа в посёлке Чульман. Сначала она была семилеткой, а в 1957 году состоялся первый выпуск полной средней школы. Некоторые дети учились в начальной школе в Сутаме, продолжая учебу в Нагорном и Чульмане.

НОВЫЕ ШКОЛЫ В ТИМПТОНСКОМ РАЙОНЕ

С развитием коллективизации школы в Тимптонском районе начали открывать в местах кочевых Советов. Школы были открыты в Сутаме, на Лебедином, Кабактане и Чульмане. Дети с Алгомы ходили в школу на прииске «Викторовском».

К 1933 году в Тимптонском районе работали уже 6 начальных и 1 средняя школа, в которых обучались 426 детей. Самой крупной была школа в Нагорном — 284 ученика.

По данным нерюнгринского архива, в 1933 году учителями в этих школах работали Старыкин А.В., Глинский И.М. Яловский В.Н., Рожков Ф.Н., Астафьева А.Н., Фёдорова Л.И., Шумилова Е.П., Костромина Е.С., Мокрецова Н.Н., Фёдорова Б.И, Фёдорова П.И., Винокуров A.Д., Макаров В.Н., Скрябин Д.Х., Трофимов З.К., Колодезников П.С., Пинченко К.М. Заведующим РОНО тогда работал А.В.Левитский.

Заведующим Викторовской школой работал Рыжков В.Н., после него директором был А.Д.Винокуров. В Алгаминскую школу был назначен В.Н.Макаров, затем Д.Х.Скрябин, который до этого руководил колхозными курсами в Нагорном.

Условия работы в тайге были очень сложными, поэтому учителя и заведующие часто менялись. Учителями в Чульмане работали Чухломин К.Т., Бабушкина Е.Г. В Лебединской школе работал Фёдоров П.И. В Хатыминской школе учителем был Н.С.Макаров.

В 1933-1934 годах в Тимптонском районе работали шесть школ, в которых обучались 426 детей. Самой крупной была школа в Нагорном — 284 ученика. Школа в Чульмане насчитывала 49 детей, в Кабакте — 29, в Хатыми — 28. Викторовская школа — 28 учащихся, Агросельская — 14. Учителей в районе было 20 человек, из них тринадцать русских, четыре якута и три представителя других национальностей.

Учителя часто менялись. В школах были очень тяжёлые условия. Комнаты отапливались буржуйками. Занятия в школах часто срывались из-за плохой доставки дров. Часто учителя, вместе с учениками, прерывали занятия и уходили на заготовку дров. Комнаты в тёмное время освещались свечами и керосиновыми лампами. Не хватало учебников, школьных принадлежностей и книг для чтения.

Тем не менее, система образования в Южной Якутии неуклонно развивалась. Дети стали получать не только начальное образование, но и неполное среднее и даже среднее. В 1943 году была открыта Золотинская начальная школа, притягивающая в село все больше и больше коренного населения. В 1953 году она была переведена в Золотинку (ныне это село Иенгра). В 1959 году в селе открылась семилетняя школа, которая в 1962 году получила статус восьмилетней. С началом строительства малого БАМа, в 1977 году, школа в Иенгре стала средней и была реорганизована в Золотинскую школу-интернат. В 1995 году этому учебному заведению было присвоено имя русского профессора из Ленинграда Глафиры Василевич, исследовательницы эвенкийского языка и культуры.

Сегодня Золотинская школа-интернат имени Г. М. Василевич остается главным образовательным и духовным центром села Иенгра — прямого наследника той самой первой школы, открывшейся в 1927 году в будке «Якут».

РОЖДЕНИЕ НЕРЮНГРИ

В 1970-е годы начал стремительно расти город Нерюнгри. Первая школа в новом городе была построена в 1976 году, то есть ровно пятьдесят лет назад. В апреле 1976 года на месте будущей школы №1 города Нерюнгри в старом городе был только котлован, а уже в 1 сентября дети пришли учиться в новое здание. Первая школа, директором которой была Нелли Вдовина, была рассчитана на 392 учащихся, а приходил в нее 1101 ученик. Уроки шли в три смены, они начинались в 8.00 часов утра, а в 23.30 детей третьей смены заканчивали развозить по палаткам. Это было в «старом городе».

1 апреля 1977 года была открыта первая в «новом городе» школа — № 3. Первый год она находилась в 16-квартирном доме на улице Комсомольская. Первым директором школы был Владимир Плотников, его супруга Валентина Дмитриевна была завучем. Дети — также, как и в первой школе – сначала учились в три смены. А уже в 1978 году открылось каменное здание третьей школы на улице Южно-Якутской. Это был первый объект, построенный, в том числе, моей мамой Галиной Николаевной Кошуковой, которая в то время работала мастером в СУ-17 треста «Гражданстрой». В 1984 году мне посчастливилось поступить, а через десять лет окончить именно эту школу.

МОИ ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ

Мои прекрасные, добрые, мудрые, замечательные учителя запомнились на всю жизнь. Первый классный руководитель, с 1-го по 4-й класс — Титова Галина Сергеевна, с 5-го по 9-й класс — Синякова Тамара Андреевна. В старших классах моим классным руководителем была Лазовская Зоя Васильевна. Преподаватель труда Дмитрий Кимович Скрябин, которому я бесконечно благодарен за знания и навыки, которые он привил мне в школьные годы. Мой первый учитель истории в школе — Сергей Иванович Блинков, много лет был директором гимназии N1. Учитель химии — Эльвира Фёдоровна Козлова. Мой учитель физкультуры Ирина Анатольевна Боровикова сегодня преподает у моего сына. Директором нашей школы была Тамара Петровна Архипова. Учителем физики была Людмила Фёдоровна Кузнецова, учителем физкультуры — Любовь Ивановна Лундина. Все они относились к нам как к своим собственным детям, вкладывали в нас свою душу и сердце, заботились о нас, переживали. Спасибо вам, наши дорогие педагоги!

Система образования Нерюнгринского района всегда славилась сильным кадровым потенциалом. В истории нашего района навсегда остались имена руководителей, которые внесли весомый вклад в развитие школ. Это первый начальник гороно С.М.Николаев, руководители управления образования В.И.Костина, Д.И.Донской, Н.Н.Вдовина, В.Н.Еремин, С.А.Гладких.

Во время бурного строительства города Нерюнгри (1975-1980 годы) школы возглавляла целая плеяда грамотных, инициативных, энергичных, влюбленных в свою профессию директоров. В историю города навсегда вошли такие руководители средних общеобразовательных школ, как Н.Н.Вдовина (школа N1), А.А.Серый (школа N2), З.В.Солдатова (школа N3), С.А.Гладких (школа N4), А.Я.Бровко (школа N5), А.А.Белозерова (школа N7), В.С.Новиков (школа N8), З.И.Горюнова (школа N9), Д.И.Донской (школа N13), В.Н.Ерёмин (школа N14).

История нашего района увековечена в именах, которые носят наши школы. В 1997 году Золотинской школе-интернату было присвоено имя выдающегося учёного Глафиры Василевич. В 2015 году школа N1 была названа именем первого председателя исполкома Михаила Кочнева, гимназия N1 — именем геолога Саимы Каримовой, лицей N24 – именем строителя Евгения Варшавского. В 2020 году школа N14 посёлка Серебряный Бор получила имя строителя Алексея Новолодского, а школе N18 было присвоено имя строителя Михаила Михеева.

В Нерюнгринском районе всегда с огромным уважением относились к непростому труду педагогов. В историю нашего города и района навсегда вошли выдающиеся педагоги, ставшие почётными гражданами Нерюнгринского района. В 1985 году почётным гражданином Нерюнгри стала директор школы N7 поселка Чульман Анна Белозерова, в 1990 году — учитель немецкого языка гимназии N1 Галина Заднепровская, в 2005 году — учитель русского языка и литературы средней школы N7 посёлка Чульман, заслуженный учитель ЯАССР Эмма Сахаутдинова. В 2013 году почётное звание было присвоено директору школы N1, работавшей с 1982 по 2013 год, Зое Светочевой, в 2016 году — учителю эвенкийского языка, заместителю директора школы «Арктика» Клавдии Макаровой. В 2021 году почётным гражданином Нерюнгринского района стала учитель начальных классов в Иенгре Анна Максимова. В 2024 году – учитель истории Николай Румянцев.

СТО ЛЕТ ПОДВИГОВ И ДОСТИЖЕНИЙ

Основание первой эвенкийской школы в будке «Якут» в 1927 году стало отправной точкой для всей системы образования Южной Якутии. Это была история не просто о строительстве здания, а о преодолении огромной пропасти между традиционным укладом жизни и новым миром, требующим грамотных и образованных людей. Семь первых учеников и учителя-подвижники стали тем фундаментом, на котором впоследствии выросла современная образовательная инфраструктура Нерюнгринского района.

Для каждого человека школа — не только источник знаний, но и второй дом. Здесь наши дети учатся отличать добро и зло, жить в коллективе, трудиться в команде, быть честными и справедливыми, уважать старших, любить родной край. Именно вы, наши прекрасные педагоги, формируете образованную и развитую молодёжь, которая завтра будет определять судьбу нашего района, нашей республики и всей большой России.

Всемирный День учителя, который отмечается 5 октября — знаменательный и очень важный день для каждого из нас. Мы вспоминаем и от всей души благодарим за уроки жизни наших педагогов – любимых учителей, мудрых наставников, тех замечательных людей, которые дают нам первые знания, представление об окружающем мире и понимание всего происходящего.

Бывших учителей не бывает! Даже после окончания школы любимые педагоги остаются рядом с нами, в жизни, в памяти и в нашей душе. Наши наставники всегда продолжают с интересом и любовью наблюдать за нами, оставаясь неравнодушными ко всем нашим новым достижениям и успехам. Низкий поклон вам, наши дорогие учителя!

Дорогие учителя, уважаемые наставники, педагоги, ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём учителя! От всего сердца желаю вам здоровья, успехов, оптимизма и новых творческих свершений в вашем благородном труде. Благодарю вас за доброту, терпение, душевное участие и самоотверженность, благодаря которым определяются высокие результаты вашей замечательной работы.

Желаю вам крепкого здоровья и жизненного благополучия, высоких творческих побед, радости новых открытий, талантливых и благодарных учеников!

Александр КОШУКОВ, краевед, основатель музея «Мир времени», народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн)