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05.10.2026 12:00
чтение: 1 мин
Интересное
#тест по грамматике

Как написать НЕ: слитно или раздельно?

Одно и то же слово в одной фразе пишется слитно, а в другой — раздельно
не: слитно или раздельно
не: слитно или раздельно

Частица НЕ: слитно или раздельно?

Частица «не» — маленькое слово с большим числом правил. Одно и то же слово в одной фразе пишется слитно, а в другой — раздельно. Поэтому его часто пишут наугад.

Задание. Раскройте скобки и определите, как пишется НЕ.

1) (Не)смотря на дождь, мы пошли гулять.

2) Это далеко (не)простая задача.

3) Он (не)навидит опоздания.

4) На столе лежала (не)прочитанная мною книга.

5) Это была (не)правда, а вымысел.

Ответы и разбор (нажмите, чтобы увидеть)

1) Несмотря на дождь. Здесь «несмотря на» — производный предлог, его можно заменить словом «вопреки». Предлог пишется слитно. Сравните: «шёл, не смотря под ноги» — это деепричастие, и «не» пишется раздельно.

2) Далеко не простая задача. Обычно прилагательное с «не» пишется слитно, если его можно заменить синонимом без «не». Но слова «далеко», «вовсе», «отнюдь» усиливают отрицание, и тогда «не» пишется раздельно.

3) Ненавидит. Слова «навидеть» в русском языке нет. Глаголы, которые без «не» не употребляются, пишутся слитно: ненавидеть, негодовать, недоумевать.

4) Не прочитанная мною книга. У причастия есть зависимое слово «мною», поэтому «не» пишется раздельно. Без него было бы слитно: «непрочитанная книга».

5) Не правда, а вымысел. Если в предложении есть противопоставление с союзом «а», то «не» с существительным пишется раздельно. Сравните: «это неправда» — слитно.

Итог. Чаще всего ошибаются во втором и пятом предложениях: в них правило меняется из-за соседних слов.

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Источник: Галина Смарина
Фото: Автора

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