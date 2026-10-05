Как написать НЕ: слитно или раздельно?

Частица «не» — маленькое слово с большим числом правил. Одно и то же слово в одной фразе пишется слитно, а в другой — раздельно. Поэтому его часто пишут наугад.

1) (Не)смотря на дождь, мы пошли гулять.

2) Это далеко (не)простая задача.

3) Он (не)навидит опоздания.

4) На столе лежала (не)прочитанная мною книга.

5) Это была (не)правда, а вымысел.

Ответы и разбор (нажмите, чтобы увидеть)

1) Несмотря на дождь. Здесь «несмотря на» — производный предлог, его можно заменить словом «вопреки». Предлог пишется слитно. Сравните: «шёл, не смотря под ноги» — это деепричастие, и «не» пишется раздельно.

2) Далеко не простая задача. Обычно прилагательное с «не» пишется слитно, если его можно заменить синонимом без «не». Но слова «далеко», «вовсе», «отнюдь» усиливают отрицание, и тогда «не» пишется раздельно.

3) Ненавидит. Слова «навидеть» в русском языке нет. Глаголы, которые без «не» не употребляются, пишутся слитно: ненавидеть, негодовать, недоумевать.

4) Не прочитанная мною книга. У причастия есть зависимое слово «мною», поэтому «не» пишется раздельно. Без него было бы слитно: «непрочитанная книга».

5) Не правда, а вымысел. Если в предложении есть противопоставление с союзом «а», то «не» с существительным пишется раздельно. Сравните: «это неправда» — слитно.

Итог. Чаще всего ошибаются во втором и пятом предложениях: в них правило меняется из-за соседних слов.