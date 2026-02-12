Февраль вновь соберет настоящих ценителей якутского клинка

«ДАРХАН УУС» приглашает настоящих ценителей якутского клинка

Февраль вновь соберет лучших мастеров и настоящих ценителей якутского кузнечного мастерства. В канун Дня Защитника, в 22 февраля в торговых рядах «Кружало» пройдет главная выставка кузнецов Якутии «ДАРХАН УУС».

Кузнечное дело в республике практикуется с древних времён. В эти вечномерзлые края культуры железа с собой привезли предки народа саха. Сейчас этот вид национального искусства в течении пятнадцати лет популяризует единственная специализированная выставка «ДАРХАН УУС».

В этом году мастера-кузнецы Земли Олонхо будут соревноваться по трем номинациям в соответствии с видами творчества. Так, в номинации «Дэгиттэр быһах» – «Универсальный нож» – качества ножей посредством прохождения испытаний клинка. В номинации «Уус-уран оҥоһуулаах быһах» – «Лучший художественный нож», жюри будет оценивать внешние качества – лучшее художественное оформление ножей: тематический и композиционный подход, сложность исполнения и использованный материал.

Художественный подход кузнецов будет оценивать член-корреспондент Академии художеств России Дьулустан Бойтунов. В номинации «Бастыҥ ас быһаҕа» – «Лучший кухонный нож» испытания проведет команда учеников маэстро якутской национальной кухни Иннокентия Тарбахова, во главе шеф-повара ресторана «Тыгын Дархан» Константина Матаннанова. Жюри конкурса возглавляет лауреат премии Главы РС(Я) «Человек труда», многократный победитель международных выставок Сарыал Билюкин. Победители конкурсов будут награждены статуэткой Кудай Бахсы – бога хранителя кузнецов и ценными призами.

Только в 22 февраля у гостей главной выставки кузнецов Якутии «ДАРХАН УУС» будет уникальная возможность приобрести лучшие работы известных мастеров якутских ножей.