Немного о Кубке России по шахматам

Кубок России по шахматам является всероссийским официальным спортивным соревнованием, через сито кубковых турниров которого в свое время прошел практически весь нынешний топ российских шахматистов. Именно это масштабное соревнование в свое время вытащило шахматы из сильнейшего упадка, в котором они находились после распада Советского Союза — крупнейшей шахматной державы в мире.

Впервые Кубок России был организован в 1996-1997 годах Андреем Макаровым, являвшимся президентом Российской шахматной федерации. Тогда соревнование продлилось целых два года и включало в себя 10 этапов, причем призовой фонд каждого из этапов составлял невиданные в то время 10 тысяч долларов. Этапы проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Краснодаре, Кстове, Смоленске, Новгороде и Томске. Победителем и обладателем первого Кубка России стал международный гроссмейстер, бывший военный, служивший на Черноморском флоте, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Маланюк.

Кубок России 2023 года включает в себя 13 этапов, которые будут проходить в разных городах страны. В этапах Кубка участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации в возрасте от 12 лет и старше — мужчины с российским рейтингом от 1800 пунктов и женщины с российским рейтингом от 1700 пунктов на дату начала соревнования. В финал Кубка России среди мужчин допускаются 16 спортсменов — 14 спортсменов, набравших наибольшее количество зачетных очков на этапах Кубка России 2023 года и 2 спортсмена с наивысшим российским рейтингом на 1 ноября 2023 года.

Всего месяц прошел с мужского финала Кубка России 2022 года, состоявшегося 12 декабря в рамках международного шахматного фестиваля «Игра началась!» в Югорской шахматной академии (г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). По итогам IV раунда победителем стал Борис Грачев (г. Москва), второе место занял Алексей Гоганов (г. Санкт-Петербург). Примечательно, что обладатель Кубка России и победитель Черноморской серии 2022 года, многократный чемпион России, международный гроссмейстер Борис Грачев приедет в Якутск и примет участие в первом этапе Кубка страны — Кубке Главы Республики Саха (Якутия). Также в Якутск для участия в турнире приедут международные гроссмейстеры Михаил Кобалия, Володар Мурзин, Антон Шомоев и Дмитрий Кряквин.

Как отметил президент Федерации шахмат Якутии Владимир Егоров, Кубок Главы Республики Саха (Якутия) является стартовым, первым этапом Кубка России 2023 года по шахматам среди мужчин, и это накладывает особую ответственность. «Мы, как организаторы, надеемся, что турнир в Якутске будет заметным событием в шахматном мире и зажжет новые звезды на шахматном небосклоне России и республики», — подчеркнул он.

Подробнее о финальном этапе Кубка России прошлого года можно прочитать в статье гроссмейстера Дмитрия Кряквина «Атлант расправил плечи» https://ruchess.ru/news/report/atlant_raspravil_plechi/.

Автор благодарит за содействие в подготовке статьи Дмитрия Кряквина