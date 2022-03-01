01.03.2022
20:34
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Спорт

Назначены руководители крупных спортивных объектов Якутии

Ими стали видные единороссы, выходцы из Усть-Алданского улуса

Бывший кандидат в депутаты Госдумы, исполнительный директор общественной организации «Лига отцов Якутии», общественник Петр ЧЕРКАШИН назначен директором Республиканской специализированной спортивной школы по плаванию «Чолбон» в Якутске, сообщает News.Ykt.Ru со ссылкой на пресс-службу администрации Усть-Алданского улуса. Напомним, что 19 февраля Черкашин был избран заместителем секретаря Политсовета якутской «Единой России».

Ранее спортивным учреждением руководил Аркадий ПРОКОПЬЕВ.

Также назначен новый директор СК «Модун» — Республиканского центра национальных видов спорта имени В. Манчаары. Им стал депутат Ил Тумэна Геннадий ВАСИЛЬЕВ, ранее работавший заместителем директора. Ранее директором «Модуна» был Гаврил МОХНАЧЕВСКИЙ, сообщило издание.

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Фото: из архива SakhaLife и сайта Ил Тумэна.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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