Назначены руководители крупных спортивных объектов Якутии

Ими стали видные единороссы, выходцы из Усть-Алданского улуса

Бывший кандидат в депутаты Госдумы, исполнительный директор общественной организации «Лига отцов Якутии», общественник Петр ЧЕРКАШИН назначен директором Республиканской специализированной спортивной школы по плаванию «Чолбон» в Якутске, сообщает News.Ykt.Ru со ссылкой на пресс-службу администрации Усть-Алданского улуса. Напомним, что 19 февраля Черкашин был избран заместителем секретаря Политсовета якутской «Единой России».

Ранее спортивным учреждением руководил Аркадий ПРОКОПЬЕВ.

Также назначен новый директор СК «Модун» — Республиканского центра национальных видов спорта имени В. Манчаары. Им стал депутат Ил Тумэна Геннадий ВАСИЛЬЕВ, ранее работавший заместителем директора. Ранее директором «Модуна» был Гаврил МОХНАЧЕВСКИЙ, сообщило издание.