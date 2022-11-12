Назначение в постпредстве Якутии в ДФО

Глава Якутии Айсен Николаев 12 ноября 2022 года своим указом назначил Бурнашева Петра Петровича заместителем постоянного представителя Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу, сообщает тгк Балабкина Бриф.

Петр Бурнашев имеет высшее образование. В 2013 г. и в 2015 г. окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальностям «менеджмент» и «государственное и муниципальное управление», в 2022 году — Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова по специальности «финансы и кредит». Начал трудовую деятельность в 2013 году менеджером по кредитованию Дальневосточного филиала ПАО «МТС-Банк». В 2015 году Петр Бурнашев был назначен старшим специалистом, позже главным специалистом Постоянного Представительства Республики Саха (Якутия) по ДФО. В 2018 году перешел на муниципальную службу, работал помощником главы Усть-Алданского улуса, в том же году назначен начальником управления финансов Администрации Усть-Алданского района. С января 2022 года исполнял обязанности руководителя отдела внешнеэкономической деятельности Министерства по внешним связям и делам народов Якутии. Петр Бурнашев состоит в Резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия).