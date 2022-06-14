14.06.2022
18:21
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Официально

Назначен замминистра образования и науки Якутии

Глава Якутии сообщил в своем тгк @Aisen_Nikolaev:

Аргунова Алевтина Петровна назначена первым заместителем министра образования и науки Республики Саха (Якутия).

Алевтина Петровна Аргунова имеет высшее образование, окончила в 1999 году Институт Молодёжи (г. Москва), в 2005 году – Саха государственную педагогическую академию, в 2021 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. После окончания Московского института молодёжи работала психологом Управления образования Нюрбинского района, директором Нюрбинской вечерней (сменной) школы. В 2006 году стала деканом факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта. С 2007 по 2017 годы была деканом факультета заочного обучения, начальником отдела информационных технологий, старшим преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин, начальником отдела дополнительного образования, доцентом кафедры гуманитарных дисциплин, теории и методики физической культуры Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта. В ноябре 2017 года Алевтина Аргунова была назначена начальником Управления образования Нюрбинского района, где работала по настоящее время, сообщает тгк Балабкина Бриф Z

Фото: Соцсети
Источник: тгк @Aisen_Nikolaev, Балабкина Бриф Z

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