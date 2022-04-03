03.04.2022
21:34
338
Политика
На выборах мэра Олекминска лидирует Щебляков (дополняется)
В Олекминске продолжается подсчет голосов на выборах мэра, которые прошли сегодня, 3 апреля.
По предварительным данным, как сообщают SakhaLife из Олекминска, лидирует самовыдвиженец Сергей ЩЕБЛЯКОВ. Единоросс Иван НЕСМЕЛОВ уступает.
По предварительным данным, Сергей ЩЕБЛЯКОВ лидирует с перевесом в 382 голоса.
Официальные данные будут позже.
SakhaLife следит за развитием событий.
Фото: Фото на главной - телеграм-канал Новости Якутии. Фото подсчет голосов - ТК ЦИК РС (Я). Фото протоколов - источники SakhaLife
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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