На создание будущего Якутска объявлен всероссийский конкурс

В пресс-конференции, посвященной старту открытого Всероссийского конкурса по созданию мастер-плана города Якутска, приняли участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ, глава города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ, главный архитектор Республики Саха (Якутия), руководитель Управления архитектуры и градостроительства при главы РС (Я) Ирина АЛЕКСЕЕВА, главный архитектор столицы Семен СЕРГЕЕВ, генеральный директор НКО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» Владимир ЕГОРОВ. Пресс-конференция прошла 8 февраля в онлайн-формате.

Глава республики Айсен Николаев отметил, что придает большое значение старту открытого Всероссийского конкурса, потому что мастер-план должен стать не только основой планирования градостроительного развития Якутска, но и планирования жизни горожан.

Ил Дархан напомнил о принятии Указа «О развитии города Якутска – столицы Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года».

«В Указе отражена миссия Якутска в создании лучшего города для жизни человека на вечной мерзлоте. Участников конкурса должен вести именно такой посыл. Безусловно, мастер-план станет основой для реализации данного указа в жизнь», — подчеркнул Айсен Николаев.

Глава города Якутска Евгений Григорьев отметил, что столица республики является одним из самых быстрорастущих городов не только на Дальнем Востоке, но и в стране. За последние 20 лет население города выросло почти в два раза.

«В центре проектов конкурсантов по разработке мастер-плана должен быть человек, создание комфортной и благоприятной среды для людей», — сказал Григорьев.

Глава города обратил внимание на имеющиеся проблемы, связанные с ветхим жильем, изношенной инфраструктурой, вопросами городской экологии.

«Якутск уже вступил в постиндустриальную экономику, которая развивается благодаря таланту и трудолюбию его жителей. И такая экономика не имеет границ в глобальном смысле. Поэтому наша общая задача, конкурируя за людей, создавать для них условия, в которых им будет комфортно работать и жить», — заключил Евгений Григорьев.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый этап – отборочный, в котором будет организован прием заявок от участников, также отбор финалистов по портфолио и эссе. На втором этапе финалисты разработают конкурсные предложения, и будут выбраны победители.

В конкурсе участвуют профессиональные организации в области комплексного развития территорий и городского планирования, архитектуры и проектирования, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации и способные привлечь в команду специалистов в области экономики, финансов, контентного программирования.

Общий призовой фонд открытого Всероссийского конкурса составляет 9 млн 100 тысяч рублей.

Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 2 млн 500 тысяч рублей, за второе место – 2 млн рублей, за третье – 1 млн рублей.

Все финалисты получат фиксированное вознаграждение в размере 1 млн 200 тысяч рублей.

Напомним, 17 ноября 2021 года был дан старт проекта по разработке мастер-плана города Якутск, инициаторами которого выступило правительство Якутии в лице Управления архитектуры и градостроительства.

С 1 февраля до 20 марта 2022 года проводится онлайн-опрос жителей столицы республики. Результаты опроса лягут в основу технического задания для участников Открытого всероссийского конкурса по созданию мастер-плана города Якутск.

Прием конкурсных заявок завершится 15 марта. 30 марта запланирована презентация исследования. 31 марта состоится заседание жюри по выбору финалистов. 13 июля жюри выберет победителей конкурса.