На Сергеляхе опять авария — 60 домов провели ночь без электроэнергии

На почту редакции Sakhalife пришло сообщение от читателя, что на 5 км Сергеляха с 11 вечера не было света. Большое количество частных домов оказались в морозную ночь без электричества.

Как сообщает тгк Столица, 6 января в 22:59 на пульт дежурного в ЕДДС г. Якутска вновь поступило сообщение об аварийном отключении на КТП «Дачи Сергелях». Под отключение попали 62 частных дома по Сергеляхскому шоссе, 5-6 км. Выехавшая по сигналу осмотровая бригада ЦРЭС в 23:37 выявила повреждение на подстанции «Дачи Сергелях».

Энергетики сразу приступили к устранению аварии. Напомним, днем ранее энергетики восстановили электроснабжение на линии ТП «Дачи Сергелях» после аварийного отключения, причиной которого, по предварительным данным, стало падение опоры.

Затем тгк Столица сообщил, что на Сергеляхском шоссе устранена авария на трансформаторе электроэнергии. На устранение аварийного отключения электроэнергии КТП «Дачи Сергелях» было привлечено 11 единиц техники и 29 человек. За время отключения электроэнергии городскими спасателями оказана помощь генераторами в девяти частных домах, в 5 домах оказана помощь при запуске собственных генераторов.

В 7.30 подстанция «Дачи Сергелях» запущена в работу. В настоящий момент сотрудниками «Сахатранснефтегаз» и сторонними организациями по тех. обслуживанию ведётся работа по запуску газовых котлов в домах.

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