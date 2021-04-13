Москва: Молодые пианисты чаще исполняют произведения Владимира Ксенофонтова

11 и 12 апреля в Москве в концертном зале Н.Я. Мясковского состоялись конкурсные состязания Первого международного конкурса молодых пианистов им. М.Н. Жиркова.

Все участники – это творческая молодежь фортепианного исполнительского искусства России, Европы и Азии.

Напомним, что учредителями конкурса стали Министерство культуры Якутии, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Постпредство Якутии. Инициатор проведения конкурса — Вилюйский улус, родина первого якутского композитора Марка Николаевича ЖИРКОВА в лице его главы Сергея Николаевича ВИНОКУРОВА.

Вчерашний второй тур среди первой категории продемонстрировал широкие возможности для раскрытия своего таланта. Среди них выделились девять участников из четырнадцати:

Агафья КОРЗУН, ДМШ Музыкального училища при МГК им. Чайковского;

Андруя АКОПЯН, ДШМ Музыкального училища при МГК им. Чайковского;

Павел КУПРИЯНОВ, ВШМ Якутии;

Диас ДАНИЭЛЬ, Колумбия;

Кира КАРАМАНОВА, Ставрополь;

Ни ЧЕНЬЖЭ, Китай;

Ярослава БЫКОВА, Владимир;

Саргылана ГОГОЛЕВА, ДШИ №2, Якутск;

Анастасия БЫКОВА из Ставрополья завершила турнирную таблицу.

Пианисты из средней группы показали класс, где их фортепианная техника и темперамент обуревали пространство камерного зала им. Мясковского.

Вот имена конкурсантов, прошедших во второй тур, среди средней категории:

Альбина ФЕДОРОВА, ВШМ Якутии;

Арина ГЕРАСИМОВА, ВШМ Якутии;

Йован ЗЕЦ, Сербия;

Максим ОВДИЕНКО, Музучилище при МГК им. Чайковского;

Клим СУХОНОСОВ, Тюмень;

Тимофей СИМОНЕНКО, ВШМ Якутии;

Анжела ТЫРИНА, ВШМ Якутии;

Наталья ХОРОХОРОВА, Музыкальное училище им. Гнесиных, Москва;

Ляо ТИИРХУН, Центральная музыкальная школа при МГК им. Чайковского, Москва.

Произведения, услышанные вчера в исполнении пианистов старшей категории (их четверо – юноши) восхитили своей техникой и художественными изысками. Бесспорно, преодолеть конкурсные рифы молодым исполнителям не так-то просто. Их программы были выстроены четко и продуманно. Вот они, участники старшей группы:

Доу МИН, Шанхай, Китай;

Игорь ЗАХАРОВ, ВШМ Якутии;

Андрей ЛЕШКИН, РАМ им. Гнесиных, Москва;

Мацухаси РЕТА, Хоккайдо, Япония.

12 апреля состоялся вечер «Рожденный музыке служить», посвященный памяти М.Н. Жиркова. В мероприятии приняли участие доцент МГК им Чайковского А.Н. АНАНЬЕВ, заместитель министра культуры Якутии М.В. СИЛИНА, зав. Архивным делом МГК им. Чайковского Р.Н. ТРУШКОВА, председатель Союза композиторов Якутии Н.А. МИХЕЕВ, заведующая отделом культуры администрации Вилюйского улуса А.А. ДАШЕВСКАЯ, пианистка Джулияна ДЕЛЯНКЕР. Угостила собравшихся вкусным караваем, выпеченным из вилюйской муки, родственника М. Жиркова, староста хора Вилюйских казаков Н.М. ЖИРКОВА. Вел интересный и содержательный вечер В.П. ИНДИГИРСКИЙ.

В исполнении автора Николая Михеева была исполнена Токката «Ыра санаа». Пронзительно и душевно были восприняты в исполнении пианистки Джулияны Делянкер «Интермеццо» и «Арабеска» Р. Шумана.

Хочется отдельно отметить, что фортепианные произведения якутского композитора Владимира КСЕНОФОНТОВА наиболее часто исполнялись конкурсантами. Заместитель председателя жюри международного конкурса пианистов, заслуженная артистка Якутии, доцент ВШМ Лариса СПИРИДОНОВА отметила: «Действительно, произведения «12 прелюдий», «Триптих», «Песнь стерхов», «Шест парафраз» наиболее часто звучали на конкурсе, что подтверждает высокий профессионализм нашего маститого композитора».

Итак, сегодня идет третий день конкурса. Хочется, чтоб конкурс запомнился интеллектуальной стороной творческого состязания и вызвал фейерверк ярких эмоций, подаренных талантливыми пианистами международного конкурса.