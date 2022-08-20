Михаил Санников «наехал» на первую леди

Выборная кампания на пост главы Мегино-Кангаласского улуса набирает обороты, страсти накаляются. Всплыли даже пыльные имена, пыльные фамилии, которые давно не звучали в медиа-пространстве республики.

Так, в последнее время по ватсапу передают аудио-выступление Михаила САННИКОВА на якутском языке. Оно довольно пространное, почти 15 минут, как было принято в прошлом веке, когда Санников был депутатом Ил Тумэна. В стремительный век гаджетов это слишком затянуто. Поэтому мы вам переведем и перескажем вкратце.

Сначала Михаил Семенович чинно и благородно агитирует в пользу Семена ПОТАПОВА, замглавы улуса, кандидата от партии «Единая Россия». Он старательно перечисляет сильные стороны кандидата, к которому у него лежит сердце.

Постепенно Санников наполняется обидами, недоумевает, почему все говорят, что за кандидата Дмитрия ТИХОНОВА, главу Майи, выступает молодежь. Ведь и среди сторонников Потапова достаточно много представителей молодого поколения.

Так же Санников ударился в партийную тему. Он недоумевает, почему глава Якутии открыто не агитирует за Семена Потапова, ведь Айсен НИКОЛАЕВ возглавляет в республике «Единую Россию»? И почему отдельные лидеры мнений – Андрей НАХОДКИН и Захар НИКИТИН, ранее не столь самостоятельные, смеют поддерживать Тихонова? Не иначе, как дана команда сверху, предполагает Санников. Тем более, что первая леди республики Людмила Валерьевна, к слову сказать, уроженка Мегино-Кангаласского улуса, хвалила Дмитрия Тихонова, с тех пор и возросла поддержка его разными людьми. Людмила Валерьевна лоббирует строительство коровника на 450 голов. Если уж на то пошло, пусть Людмила Валерьевна строит коровник на 200 мест, так как кормовой базы на 450 голос в этом наслеге нет. Также Людмила Валерьевна ратует за развитие пчеловодства в Мегино-Кангаласском улусе, тогда как местные люди никогда этим не занимались. И вынашивает планы развития туристического направления. Об этом я знаю не по слухам, а от администрации Батаринского наслега, заявил Санников. Он предположил, что Людмила Валерьевна рассчитывает развивать инфраструктуру при поддержке Тихонова. Вот почему Айсен Сергеевич запутался между позицией партии и своей жены, окончательно разнервничался Санников.

В штабе Потапова, надо полагать, схватились за голову. Как им теперь дистанцироваться от заявлений этой горячей головы?

Полное выступление Санникова, а оригинал на якутском языке, читатель может прослушать в телеграм-канале SakhaLife.

Правоохранительным органам так же стоит обратить внимание на агитацию Санникова, на предмет наличия в нем экстремистских высказываний, противопоставляющих жителей Мегино-Кангаласского улуса и всей республики другим народам.