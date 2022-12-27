Михаил Николаев: В новом 2023 году будем жить и творить, не сдаваясь перед трудностями!

Ытык мааны сахам дьоно!

Уважаемые сограждане!

Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с наступающим 2023 годом и Рождеством Христовым!

Мы провожаем 2022 год, в историю он войдет как год, вместивший в себя много важных событий. Мы все будем его помнить, как год 100-летия образования Якутской АССР. Пройдя огромный путь с далекого 1922 года, наша республика многократно приумножив свой огромный экономический, интеллектуальный и духовный потенциал, сегодня является локомотивом опережающего развития Дальнего Востока. Впереди у нашей Республики Саха, у нас с Вами, новые рубежи и вдохновляющие достижения!

В уходящем 2022 году началась специальная военная операция, наша жизнь изменилась. В это сложное время мы обращаемся к нашей священной памяти, в годы Великой Отечественной войны мир был потрясен величием морального духа и несгибаемой стойкости наших солдат и простых жителей тыла. Этот подвиг заслужил высшую награду – сердечную признательность народа, не меркнущую с годами. В 2022 году за массовый героизм и самоотверженность в Великой Отечественной войне указом президента России В.В. Путина городам Алдану и Якутску, в числе других городов, было присвоено почетное звание «Города трудовой доблести».

Во времена испытаний проявляются лучшие качества людей. Как отметил глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев в своем ежегодном послании Государственному Собранию Республики Саха (Якутия) (Ил Тумэн), снова якутяне, как не раз бывало в нашей истории, встали на защиту своей Родины, проявляя мужество и патриотизм, а население республики показало свою сплоченность, оказывая всемерную помощь семьям мобилизованных, гуманитарную помощь жителям новых субъектов Российской Федерации.

Мы вступаем в новый 2023 год, в республике он объявлен Годом Труда, и мы встречаем его с особым настроем на будущее. Мы будем жить и творить ради каждого человека, жить и творить, не сдаваясь перед трудностями, мы будем подавать пример инициативы и ответственного отношения к делу. Мы будем заботиться о наших семьях, о детях, о своих родителях, и эта забота будет нарастать вместе с ростом благосостояния нашей республики! Долг каждого из нас продолжать честным и ратным трудом служить своему народу.

От всей души я желаю всем жителям республики в новом 2023 году крепкого здоровья, взаимного уважения и любви, радости, оптимизма, тепла и заботы в семейном кругу, добра и мира!

Пусть благополучие и удача сопутствуют Вам и Вашим родным на жизненном пути!

С уважением,

Михаил Николаев,

первый президент Республики Саха (Якутия)