Медицинская общественность Якутии поздравляет Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева с 85-летним юбилеем!

Вся жизнь Первого Президента -это яркий пример преданного служения родной Якутии и своему народу. Он заложил крепкий фундамент развития республики, который не только позволил ей выстоять в сложное время, но и стал залогом поступательного движения вперед. В самые трудные годы начавшейся в стране перестройки, ему удалось обеспечить в регионе работоспособность многих жизненно важных отраслей.

Особую роль он сыграл в истории здравоохранения новой Якутии, задав выверенный вектор его развития. Так, были приняты стратегические программы «Здоровье населения ЯАССР», «Здоровье народностей Севера», началось участие крупных промышленных предприятий региона в укреплении материально-технической базы медицины. Впервые в Якутии в те далекие годы были созданы такие востребованные инновационные структуры, как медико-генетическая лаборатория, Центр СПИД, реабилитационный детский центр.

В сложный для страны экономический период Михаил Ефимович инициировал строительство Национального центра медицины – флагмана здравоохранения Якутии. С тех пор ежегодно здесь проходят лечение более 28 тысяч пациентов, принимается свыше 2 тысяч родов, проводится порядка 12 тысяч операций, в том числе более 4 тысяч — детям. С его вводом, мы, медики, получили возможность внедрять новейшие методики диагностики и лечения в соответствии с мировыми стандартами. Именно в его стенах якутские хирурги впервые в республике провели сложнейшие хирургические вмешательства: трансплантацию родственной почки, кардиохирургические операции малышам до года, пересадку фрагментов печени от родственного донора, пересадку кадаверных почек и печени, трансплантацию сердца и др.

В этот знаменитый день выражаем Михаил Ефимовичу слова благодарности и

желаем бодрости духа, крепкого здоровья, долгих лет жизни!