Майя Данилова доказала, что многократный чемпион Игр Дыгына врет?

Сегодня в интернете разгорелся скандал. Сначала стало известно, что многократный чемпион Игр Дыгына, любимец публики Егор ФИЛИППОВ попал в больницу после некой драки.

Затем стала известна другая сторона конфликта – бизнесвумэн и светская львица Майя ДАНИЛОВА и ее муж Александр СТЕПАНОВ, которыми якутяне часто любуются в соцсетях.

Все произошло на выходе из одного из клубов в минувшие выходные.

Егор Филиппов поспешил дать комментарий в СМИ, в котором заявил, что он не приставал к Майе, не хватал ее за волосы и вообще ее не знает. Никакой конфликтной ситуации, по его словам, не было, ее, мол, придумали зачинщики конфликта.

В этот же день Майя Данилова выложила в соцсети видео, в котором отметила, что от первого лица вынуждена рассказать правду, так как распространяется очень много недостоверной информации. Она отметила, что стояла возле выхода из клуба, ждала своего мужа, он пришел с друзьями. Он уже шел к ней.

— В этот момент была конфликтная ситуация у Егора Филиппова и с кем-то другим. Он увидел меня. Схватил меня за волосы, выразился нецензурной бранью. Это услышал мой муж. Он шел сзади. После этого мой муж спросил у Егора: «Почему ты мою жену берешь за волосы?». Он послал его на три буквы. Потом они вышли на престол. Между прочим, там было свидетелей 50. Они вышли раз на раз. И все было как было. Как вы знаете, Егор Филиппов высказался, что он ко мне не приставал, и никакого повода не было, за волосы меня не трогал. Я предоставляю видео.

В заключение Майя Данилова показала видео, в котором видно, что мужчина спортивного телосложения, похожий на Егора Филиппова, хватает за волосы девушку, похожу на Майю Данилову. В этот момент другой молодой человек берет первого за плечо. Далее все трое исчезают из поля зрения данной видеокамеры.

В общем-то ни одна из сторон не оспаривает наличие конфликта. Но пока что свидетельства Майи Даниловой выглядят более убедительными, потому что подкреплены видео. А многократный чемпион Игр Дыгына, получается, врет? Во всяком случае, в той части, где говорит, что он не приставал к Майе, и не хватал ее за волосы.

Смотрите видео.

Егор Филиппов госпитализирован после данного конфликта. Александру Степанову медицинская помощь не потребовалась.