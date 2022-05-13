Как мошенник сумел по телефону развести на 1,5 млн рублей врача из Якутска

58-летняя врач больницы из г. Якутска стала жертвой распространенной схемы телефонного мошенничества и перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей, думая, что таким образом защищает свои сбережения.

Вечером потерпевшей позвонил неизвестный мужчина и представился экспертным сотрудником банка. Он сообщил, что оформить на её имя пытаются оформить потребительский кредит на сумму 1 млн 500 тысяч рублей, а для того, чтобы предотвратить действия мошенницы, необходимо выехать в офис банка, оформить потребительский кредит на ту же сумму и перевести на другой банковский счет. Растерянная женщина поверила и выполнила все условия лжесотрудника банка: поехала в банк и оформила кредит. После чего через банкомат перевела все заемные средства несколькими операциями. Все это время аферист был с ней на связи и давал инструкции. Только спустя время женщина поняла, что стала жертвой аферистов.

Уважаемые граждане! Напоминаем, что сотрудники банка никогда не сообщают по телефону о попытках взлома вашего личного кабинета, ЭТО ДЕЛАЮТ ТОЛЬКО МОШЕННИКИ! Если у вас запрашивают данные банковской карты, просят назвать коды из СМС, в том числе и голосовому помощнику, или выполнить какие-то действия – с вами точно разговаривает мошенник, сразу прервите разговор, чтобы сохранить свои сбережения!