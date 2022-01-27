Липецкие зоозащитники: В Якутске очень много трупов! Мы идем в Генпрокуратуру

Липецкие собаколовы все еще в Якутске и им тут больше не нравится. О чем они дали понять в последних постах.

В Якутске все очень плохо, к сожалению.

Собак травят везде. На глазах у детей.Среди белого дня. Это считается нормой 😱

Просто так гуляют семьями с детками между трупами собак, трупов очень много, это никого не смущает 😱 только Волонтеры пытаются привлечь внимание, за свои деньги лечат, кричат, но их никто не слышит.

Власти им угрожают и настойчиво твердят: никто не убивает собак!

Видео полно в соцсетях, вся страна видит это, клиники переполнены собаками с отравлениями и РАНами от петель, но власти упорно стоят на своём: трупов нет.

В общем мы утверждаем: трупы есть, их очень много!

Утилизация трупов с нарушениями.

Вы знаете, тут вообще не работает департамент ветеринарии! Они на словах говорят верно, но ничего не делают!

Все отравленым собаки должны быть помещены на карантин! За гос деньги!

Под наблюдение! Потому что симптомы отравления и бешенства похожи!

Если собака умерла, обязательно экспертиза / нужно исключить бешенство!

Должны составляться акты и протоколы полицией!

Это обязательно!

И документы на кремацию со специализированным учреждением!

Ничего не делается!

Хоронят трупы кто угодно!

Отчего умерла собака, ничего не отслеживается!

Хаос и бардак!

Законодательство не соблюдается от слова совсем!

Конечно при таком хаосе и бездействии властей будут жалобы от населения!