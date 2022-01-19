Липецкие зоозащитники попали под удар

На липецких собаколовов Артема Баурина и Ивана Прокофьева, прибывших на днях в Якутск, всех «собак» спустили свои же – российские зоозащитники. В их многочисленных комментариях прослеживается разочарованность и гнев – не того, ох, не того ожидали они от ребят, которые от лица российских зоозащитников приехали с «инспекцией» в Якутск. И тема «за сколько вы продались якутским чиновникам» — еще самая мягкая из шквала обрушившегося на них хейта.

Напомним: после появившегося и стремительно распространившегося в сети видео «Война против беззащитных. Якутск», где было сказано, что «всех собак приказано уничтожить в связи с недавним происшествием, факт которого не доказан» (речь идет о трагическом случае с Сарданой Слепцовой в конце декабря 2021 г.), российские зоозащитники «оживились». Распространяются призывы «спасать собак из ледяного плена Якутска», из «собачьего ада», открываются сборы средств на вывоз этих самых собак.

И подобных постов с агрессивными призывами и сбором средств немало – между приютами, сообществами «зоолюбителей» и отдельных «зоозащитников» развернулась настоящая конкурентная борьба. Добрые люди, поведясь на слезливые посты, переводят свои кровные денежки. И малая часть адекватных комментариев по поводу «у вас и своих собак достаточно, спасайте их», «сначала со своими бродячими собаками разберитесь, потом хайпуйте. Тоже мне псевдозащитники», «езжайте в Якутск и сами проверяйте, раз такие твердолобые. Или только грязь в инете поливать умеете? Ваши представители проверили, убедились, но вас же все равно не переубедить!» просто тонут в волне негатива.

В своих постах липецкие зоозащитники писали, что «ведут переговоры с администрацией города, чтобы дали распоряжение прекратить убийство собак и разрешили осуществить отлов». Опираясь на информацию в интернете, писали, что ситуация «очень плохая, все видео, которые есть в соцсетях, правда», «собаки убиваются жесточайшим образом. Везде сплошное нарушение законодательства», «перебили кучу собак, но собака, из-за которой погибла женщина, не установлена».

Однако, прибыв в Якутск, они пришли к выводу, что все это – ложь. «Собаки живут в хороших условиях, накормлены, напоены, чистота у них. Собакам живется очень хорошо. То, что пишут в интернете, много чего ложь», — сказал Артем Баурин.

«Якутск очень красивый и чистый город! В Якутске отлично работает аэропорт!

Это единственный аэропорт в стране, где животных доставляют в целости и сохранности.

Кто возил животных, знают, как плохо грузят багаж грузчики в аэропортах. В Якутске все отлично в этом плане! Спасибо всем!»

Предполагалось, что они осуществят общественный контроль в пунктах передержки животных Якутска. Прибывают за свой счет, сами снимают помещение, делятся ресурсами и своими компетенциями. В Департаменте ветеринарии состоялся обмен мнениями. Однако, как следует из публикации @depvet.sakha, липецкая сторона подняла вопрос о финансировании и материальной заинтересованности. По телефону с Департаментом ветеринарии связалась представитель Липецкого приюта «Счастливый берег», которая представилась Ларисой Александровной. Она интересовалась вопросами финансирования, участия в госторгах и открытия филиала Липецкого приюта на территории Якутска.

К слову сказать, положительными постами Липецких собаколовов очень недовольны и якутские зоозащитники. «В каком именно ппж вы были?», «Главное пост заказной выложить, а на вопросы отвечать не обязательно?», «У нас в ппж все хорошо? Вы серьёзно?», «Вот это помощь. Видимо, мэр дал указания им дать такое интервью, чтобы они смогли там остаться работать», «Бояться за свою жизнь. Как жалко, а все на них надеялись. Все продаются, заручившись поддержкой волонтеров с Липецка, которые сказали «всё норм», будут продолжать убивать», «Вот и вопрос: за сколько продали наших собак??? Помогли мэрии!», — пишут разгневанные якутяне. Обращались они к известной зоозащитнице Злате Сычевой, на что получили четкий ответ: она не в курсе, и этим не занимается.

На многочисленный хейт липецкие ребята ответили в своем инстаграмм-аккаунте

@happy_friend_animals:

— Добрый день страна! Москва, Якутск, Липецк! Нам сегодня разбили телефон звонками, обвиняли наших ребят в том, что они в интервью хорошо отзывались о работе пункта временной передержки. Давайте поговорим серьезно.

Наши ребята профессиональные спасатели! Они оценивают работу с точки зрения показателей: поведение собак в приюте, упитанность собак, наличие вольеров, размеры вольеров. Мы работаем в разных городах страны и много ездим. И хотим сказать, что в Москве есть приюты хуже. Нужно учитывать, что, конечно, климат в Якутске отличается от климата в других городах. На это тоже нужно делать скидку.

На момент нашего визита была обычная рабочая обстановка, которая ничем не отличается от многих обычных городских Приютов. Очень тяжело работать в условиях низких и высоких температур.

Работа приютов это очень тяжкий труд! Поэтому мы оцениваем эту работу как владельцы приюта! Мы говорим своё мнение на тот момент времени, когда мы это видим. Мы хотим попросить всех граждан относиться с пониманием к нам. Мы приехали работать!

Мы можем помочь в отлове собак, в лечении собак, у нас хороший опыт общения с волонтёрами по всей стране и в Якутске и в Ленске и других городах.

Мы готовы юридически аргументировать любую ситуацию, связанную с животными.

И мы говорим правду. Всем! Поэтому наша миссия — работать! Работать в этих условиях.

Мы не лезем в политические и финансовые вопросы. Мы должны придумать и осуществить мероприятия, улучшающие обстановку с собаками. Поэтому предлагайте варианты. Мы всех любим и ценим одинаково! Перед законом все равны.

Всем спасибо!!!