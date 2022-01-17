Липецкие собаколовы спешат в Якутск на помощь

Волонтеры хотят грамотно отловить бродячих собак в городе. Они уже купили арктические костюмы и определились с жильем. А также неравнодушные ребята приглашают желающих присоединиться к отлову и спасению собак. Ведём переговоры с администрацией города, чтобы дали распоряжение прекратить убийство собак и разрешили нам осуществить отлов.

Мы готовы все сделать бесплатно. View this post on Instagram A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)

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