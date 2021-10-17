Лига отцов Якутии: День отца в России будет выполнять определенную историческую миссию

Уважаемые жители нашей любимой и родной республики!

От имени Общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» с гордостью поздравляю всех отцов нашей республики с первым официальным праздником -Днем отца в России. С этого года День отца в России будем отмечать в третье воскресенье октября. День отца в России будет выполнять определенную историческую миссию. Отрадно тем, что именно мы, якутяне, самыми первыми из регионов, учредили этот праздник в своей республике еще в 1999 году, Указом Первого Президента республики Михаила НИКОЛАЕВА. Это было началом реализации масштабной, комплексной государственной семейной политики. Инициатива учреждения Дня отца в России в государственном уровне исходила от Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны КУЗНЕЦОВОЙ. Данный вопрос, она обсудила именно с нами – активистами общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)», в ходе недавнего ее визита в Якутию.

В республике «Лига отцов Якутии» создана и активно ведет работу с 2007 года, объединяет в своем составе около 700 Советов отцов и является самой многочисленной общественной организацией. За эти годы благодаря поддержке экс-Главы Республики Саха (Якутия) БОРИСОВА Егора мы учредили еще ряд важных дат, такие как День охотника в 2012 году и День сына в 2017 году . Эти праздники дополняют друг друга во благо укрепления института семьи.

Сегодня в нашей республике под руководством Главы Айсена Николаева ведется масштабная работа по реализации государственной семейной политики и поддержке семей с детьми. Благодаря мудрому решению Айсена Сергеевича появились дополнительные, реальная финансовая поддержка семей.

А деятельность нашей организации направлена на защиту прав и законных интересов отцов, одиноких отцов и не только, но и одиноких матерей, инвалидов детства, несем пропаганду семейных ценностей для будущих отцов, здорового образа жизни, повышение престижа отцовства, роли отца в общественно-политической, социально-культурной жизни республики. Помимо этого, наша главная задача состоит в сохранении традиций и устоев наших предков и народа в целом. Каждый год в наслегах республики проводится системная работа направленная на повышение роли отца в воспитании подрастающего поколения. Это не только проявление активной гражданской позиции, но и реальный вклад в реализации государственной семейной политики и социально-экономическом развитии села. Совместно с министром труда и социального развития Республики Саха (Якутия) ВОЛКОВОЙ Еленой и с другими органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия) общественная организация «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» проводит комплексную работу по повышению статуса отца для укрепления института семьи. Ежегодно, в рамках республиканского праздника Дня отца, проводятся спортивные соревнования отцов и детей, организовываем круглые столы для оказания помощи многодетным одиноким отцам, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, также ежегодно проводим разные социальные акции. По инициативе «Лиги отцов Республики Саха (Якутия)» с текущего года объявлен и проводится ежегодный республиканский конкурс «Отец года».

К важности и необходимости Дня отца в России нужно отметить, что, именно этот праздник будет еще раз напоминать о смысле семьи, ее роли в жизни человека и ее ценностях, повысить роль отца в воспитании детей и формированию ответственного отцовства. Ведь быть отцом — это особая ответственность. Имя отца пожизненно закрепляется в отчестве детей, авторитет любой семьи тесно связан с добрым именем отца. Долг отца состоит не только для создания материального блага, он в первую очередь должен быть примером для своих детей, опорой для всей семьи и защитником своей родины! Отцы должны быть ответственными, принимать самое активное участие в воспитании своих детей. Отец нужен семье для помощи детям во всех его делах, должен быть другом и наставником своему ребенку.

Хочется отметить и поблагодарить наше старшее поколение, ветеранов труда, отцов и дедушек за жизненный и профессиональный опыт, их мудрость, любовь к родине. Своим примером старшее поколение воспитывает детей и внуков, дает нам уроки любви, добра и справедливости, учит нести ответственность за дела и поступки.

От чистого сердца желаю всем отцам нашей страны крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, семейного счастья и высоких достижений!