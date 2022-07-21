Личному составу Верхоянского ПСО вручены удостоверения и книжки спасателя

20 июля 2022 г. в п. Батагай личному составу Верхоянского поисково-спасательного отряда ПСО ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» были вручены удостоверения и книжки спасателя.

Удостоверения и книжки спасателя в торжественной обстановке вручил исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Иннокентий Андросов.

Спасателей поздравили глава МР «Верхоянский район» Гаврил Чириков, исполняющий обязанности председателя Госкомобеспечения РС(Я) Иннокентий Андросов и первый заместитель начальника ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Василий Тарский.

Благодарностями Госкомобеспечения РС(Я) и главы Верхоянского района были награждены спасатели Службы спасения РС(Я), сотрудники Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, ГУ МЧС России по РС(Я) и представители РСЧС, задействованные в ликвидации последствий дождевого паводка в Верхоянском районе.

Верхоянский поисково-спасательный отряд был создан согласно распоряжению правительства Республики Саха (Якутия) от 18 марта 2022 года № 227-р.

«Чрезвычайная ситуация с дождевым паводком в Верхоянском районе в очередной раз доказала своевременность создания Верхоянского поисково-спасательного отряда. Верхоянские спасатели Службы спасения РС(Я) достойно показали себя в работах по оказанию всесторонней помощи населению, ликвидации последствий дождевого паводка в пострадавших населенных пунктах.

Верхоянский поисково-спасательный отряд обеспечивает защиту населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера на территории Верхоянского, Эвено-Бытантайского, Усть-Янского, Абыйского, Момского улусов Республики Саха (Якутия)», — отметил первый заместитель начальника ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Василий Тарский.