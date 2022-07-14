«Лесной спецназ» вручную тушит пожары в Якутии

В условиях 30-ти градусной жары и на территории Якутии «лесной спецназ» Федеральной Авиалесоохраны вручную тушит 14 сложных лесных пожаров, из которых уже удалось остановить распространение огня на площади более 1000 га.

Для оперативной доставки авиапожарных и оборудования на очаги возгорания Федеральная Авиалесоохрана использует речные пути. По реке Амга парашютистов-десантников вместе с высокопроходимыми Камазами доставляют на пароме в районы действия пожаров, а затем авиацией перебрасывают непосредственно на труднодоступные пожары.

Для прокладки минерализованных полос в сложных условиях местности парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны проводят взрывные работы для тушения удалённых пожаров в южной и юго-западной Якутии.

В целом, за прошедшие сутки в 24 регионах России команды Авиалесоохраны, лесопожарных служб и привлеченные лица потушили 70 лесных пожаров.

Особый противопожарный режим введен в 59 регионах России. Режим ЧС в 5 субъектах Российской Федерации: на всей территории Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, в Удорском муниципальном образовании Республики Коми, в Катангском муниципальном образовании Иркутской области, в Охинском муниципальном образовании Сахалинской области.