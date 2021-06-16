Лебедев vs Стрижак: почему не состоялся суд

15 июня было перенесено очередное судебное заседание по делу Виктора ЛЕБЕДЕВА – по причине болезни подсудимого. Дело рассматривается в мировом суде г.Якутска (участок № 43). Генерального директора «Саханефтегазсбыта», депутата Ил Тумэна Виктора Лебедева обвиняют по ч. 1 ст. 115 УК РФ — причинение легкого вреда здоровью.

Первое судебное заседание мировой судья Анна ПРОКОПЬЕВА провела 9 февраля и рассмотрела два ходатайства со стороны защиты гендиректора АО «Саханефтегазсбыт»: об отмене подписки о невыезде Виктора Лебедева и возврате дела прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении. Суд отказал в удовлетворении первого, сохранив за Лебедевым меру пресечения. За это время судья назначил 19 судебных заседаний, последнее перенесено по причине болезни Виктора Лебедева.

В чем обвиняется Виктор Лебедев?

Как сообщалось в информации Следственного комитета, Виктор Лебедев высказался в адрес подчиненного Владимира Стрижака нецензурной бранью и нанес удары по голове и телу подчиненного. В ходе расследования был проведен большой объем следственных и процессуальных действий. Стрижак получил закрытый перелом костей носа, кровоподтеки. Своей вины Лебедев не признает.

Вначале на Виктора Лебедева возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Затем статья была переквалифицирована: умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья. Такие дела рассматриваются мировым судом, поэтому дело Виктора Лебедева поступило на рассмотрение в судебный участок № 43 г.Якутска.

Как гласит Уголовный кодекс РФ, часть 1 статьи 115 УК РФ наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.

Напомним, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион России по вольной борьбе Виктор Лебедев был назначен руководителем «Саханефтегазсбыт» в 2019 году. По информации якутских СМИ, конфликт возник из-за того, что бывший борец требовал, чтобы Владимир Стрижак написал заявление об увольнении, на что тот не соглашался. Конфликт произошел 19 декабря 2019 года в рабочем кабинете гендиректора и закончился «причинением легкого вреда здоровью» подчиненному.

Владимир Стрижак является родственником бывшему руководителю «Саханефтегазсбыт», экс-депутату Ил Тумэна Игорю Никитину, который 10 февраля 2020 года был задержан по месту жительства в Москве спецслужбами ФСБ России. Игорь Никитин находится сейчас под домашним арестом из-за расследования уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, и злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 285 УК РФ), а так же ч.2 ст.198 УК РФ — уклонение от налогов. Игорю Никитину и его знакомому, руководителю «Норд-спецстрой-1» Грише Ферояну, вменяются искусственное завышение стоимости строительства нескольких автозаправочных станций в Якутии, а также незаконные действия по передаче нефтегазовой компании самоходного крана по искусственно завышенной стоимости взамен нефтепродуктов. Фероян объявлен в розыск, так как скрывается от следствия.

В конце прошлого года в соцсети и СМИ была слита аудиозапись конфликта между Лебедевым и Стрижаком. Это вызвало новый виток внимания к громкому делу.