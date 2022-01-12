SOS! Котам якутянки, растерзанной собаками, грозит усыпление

Известная якутская зоозащитница Злата СЫЧЕВА пишет в своем инстаграме:

— Хочу сказать спасибо всем кто помог в стерелизации 🙏

Спасибо каждому и спасибо клинике @aibolit_ykt за скидку! Цена за пять животных вышла 14.000 с нас взяли 5.000 + 600 за уши.

Друзья, далее на видео стационар клиники. Там сидят отказники которых сдали на усыпление, среди них кот, кошка и два котенка покойной женщины, той самой которую нашли у иподрома, той самой женщины тело которой съели собаки 😭😭😭 у родных алергия, по этой причине они сдали кошек…

Очень тяжело писать этот пост, понимаю сколько сейчас будет комментариев 🤦🏼‍♀️ друзья прошу не судите и не судимы будете! Оочень прошу воздержаться от резких комментариев, буду удалять, без обид.

Котейкам нужно помочь, нужно найти им дом! Серый кот особенно на стрессе, он потерял хозяйку, потерял свой дом, он вырывает на фоне стресса себе шерсть 🥺

Еше в стаце сидит щеночек маленький, тоже ждет своего часа… На видео она в самом конце..

89245683838