Косуля забрела на стройплощадку Якутска — спасли!

Сегодня, 29 ноября, охотоведы Дирекции биологических ресурсов, ООПТ и природных парков спасли косулю, забредшую на строительную площадку по улице Можайского. Сигнал поступил от жителей г. Якутска, на место оперативно выехала группа Управления охраны, воспроизводства и регулирования животного мира, сообщает пресс-служба ГБУ РС(Я) «ДБР, ООПТ и ПП».

По словам специалистов, животное находилось в опасности из-за своры собак, которые пытались напасть на нее. Приехавшие на место охотоведы отловили испуганную косулю, и благополучно организовали выпуск в естественную среду обитания в районе Маганского тракта. Предварительный осмотр показал, что животное не ранено. Как оказалось, это самец приблизительно годовалого возраста. Оказавшись в лесу, косуля быстро убежала.