29.11.2021
18:06
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Экология

Косуля забрела на стройплощадку Якутска — спасли!

Сегодня,  29 ноября, охотоведы  Дирекции биологических ресурсов, ООПТ и природных парков спасли косулю, забредшую на строительную площадку по улице Можайского. Сигнал поступил от жителей  г. Якутска, на место оперативно выехала группа Управления охраны, воспроизводства и регулирования животного мира, сообщает пресс-служба ГБУ РС(Я) «ДБР, ООПТ и ПП».

По словам специалистов, животное находилось в опасности из-за своры собак, которые пытались напасть на нее.  Приехавшие на место охотоведы отловили испуганную косулю, и благополучно организовали выпуск в естественную среду обитания в районе Маганского тракта. Предварительный осмотр показал, что животное не ранено. Как оказалось, это самец приблизительно годовалого возраста. Оказавшись в лесу, косуля быстро убежала.

Фото: Минэкологии Якутии
Источник: Минэкологии Якутии
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