Старт конкурса ледовых скульптур «Новогодняя фантазия» в Нижнем Бестяхе

Сегодня, 7 декабря, на станции Нижний Бестях открылся конкурс ледовых скульптур на призы АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и МР «Мегино-Кангаласский улус», который посвящен 100-летию образования Якутской АССР.

В конкурсе принимают участие 10 команд из Мегино-Кангаласского, Таттинского, Верхневилюйского, Намского, Нюрбинского, Хангаласского улусов и г.Якутска.

Приветствуя участников конкурса, главный инженер АО «АК «ЖДЯ» Денис Щукин отметил, что в этом году конкурс проводится в четвертый раз, география участников расширилась и информация о конкурсе «Новогодняя фантазия» распространяется не только в республике, но и за ее пределами. Он подчеркнул, что ледовые композиции, созданные руками известных мастеров, украсят привокзальную площадь и будут визитной карточкой не только железнодорожной станции Нижний Бестях и Мегино-Кангаласского района, но и всей нашей республики.

От имени администрации Мегино-Кангаласского улуса участников конкурса приветствовал первый заместитель главы Василий Михайлов. Он пожелал участникам конкурса творческого вдохновения для создания красивых произведений изо льда.

Главный приз конкурса – 150 тысяч рублей уже в пятницу найдет своего хозяина.

Победители конкурса, занявшие первые три места, а также победители двух номинаций будут награждены денежными призами, также поощрительными денежными призами будут награждены остальные участники. С денежными призами будут вручены памятные дипломы и подарки.

Оценивать работы мастеров будет компетентное жюри, в состав которого вошли прославленные мастера ледовых скульптур Егор Степанов, преподаватель Детской школы искусств им Л. А. Ким, отличник культуры, он будет председателем жюри, Кирилл Гаврильев, директор Якутского художественного училища им. П.П. Романова, народный художник Республики Саха (Якутия), Николай Птицын, директор Детской художественной школы искусств им. Ким Л.А., также неизменный член жюри Евдокия Иванова, директор Дома Олонхо Мегино-Кангаласского улуса и Алексей Местников, заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «АК «ЖДЯ».

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» обеспечила участников конкурса проживанием, питанием, местом для стоянки автомашин, подручными инструментами для воды, уборки снега, средствами малой механизации. Помощь скульпторам будут оказывать волонтеры, в качестве которых выступают студенты Транспортного техникума в п. Н.Бестях.

После открытия участники сразу приступили к выполнению работ по созданию ледовых шедевров.