Коммунальные службы Якутска: В новогодние дни мусорные баки наполнялись быстрее

В новогодние и рождественские праздники все предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса города Якутска обеспечивают бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения, с этой целью организовано круглосуточное дежурство руководящего состава и ответственных работников Окружной администрации города Якутска.

Начиная с 3 января, специалисты Службы эксплуатации городского хозяйства с участием МУП «Жилкомсервис» и ООО «Якутскэкосети» проводят объезды по проверке санитарного состояния, выявлению течей и осмотру теплоизоляции инженерных сетей на территории городских округов. 5 января в ходе объезда проверили санитарное состояние территории, уборку санитарных точек и выгребных ям в Строительном, Гагаринском округах и микрорайоне Марха.

В Строительном округе, где много неблагоустроенного жилья, работники МУП «Жилкомсервис» устанавливают во дворах так называемые «шайбы» для жидких бытовых отходов. Как сообщил заместитель руководителя МКУ «СЭГХ» Станислав Новиков, на сегодня из 210 «шайб» оборудовано 150 штук.

«Жилкомсервис начинает установку металлической «шайбы», как только из-за низких температур замерзают выгребные ямы, куда жители выливают отходы. По мере наполнения «шайбы» убираются, сразу приезжает «поток» и образовавшуюся наледь убирают с помощью погрузчика и самосвала, территория очищается», — пояснил Станислав Новиков.

По вывозу твердых коммунальных отходов в Якутске сейчас в две смены работают 26 мусоровозов ООО «Якутскэкосети», всего у регоператора 32 единицы техники.

Санитарные точки в Гагаринском округе ежедневно во время дежурства проверяют специалисты управы. Во время объезда осмотрели «мусорки» по ул. Можайского, в частности, у домов 19/3, 23. Как отметил руководитель Управы Гагаринского округа Евгений Сидоренко, в первые дни нового года, как и везде, мусорные баки наполнялись быстрее, чем успевали убирать.

«Но быстро отработали с «Якутскэкосетями», все подобрали, сейчас все чисто. Дворники управы выходят ежедневно, контроль с нашей стороны также ежедневный. По наледям — выявляем, сразу составляются акты, выдаются предписания ответственным лицам, все убирается и вывозится, острых вопросов нерешаемых в этом отношении нет», — сообщил Евгений Сидоренко. Руководитель Гагаринского округа поблагодарил управляющие компании и ресурсоснабжающие организации за слаженную и оперативную работу, которой не мешают ни холода, ни праздники.

Согласно распоряжению Окружной администрации города Якутска, круглосуточное дежурство для ежедневного контроля за подведомственными объектами экономики в период проведения новогодних и рождественских праздников установлено с 23 декабря 2021 года по 11 января 2022 года.