Команда липецких собаколовов в Якутске!

Ребятау себя на родине славятся метким гуманным метанием дротиков в собак. Надеемся, что помогут очистить город от стай бродячих псов.





«Якутск очень красивый и чистый город! В Якутске отлично работает аэропорт!

Это единственный аэропорт в стране, где животных доставляют в целости и сохранности.

Кто возил животных, знают, как плохо грузят багаж грузчики в аэропортах. В Якутске все отлично в этом плане! Спасибо всем!», — сказали липецкие зоозащитники.