18.01.2022
12:17
75
Якутск
Команда липецких собаколовов в Якутске!
Ребятау себя на родине славятся метким гуманным метанием дротиков в собак. Надеемся, что помогут очистить город от стай бродячих псов.
«Якутск очень красивый и чистый город! В Якутске отлично работает аэропорт!
Это единственный аэропорт в стране, где животных доставляют в целости и сохранности.
Кто возил животных, знают, как плохо грузят багаж грузчики в аэропортах. В Якутске все отлично в этом плане! Спасибо всем!», — сказали липецкие зоозащитники.
Фото: @happy_friend_animals
Источник: @happy_friend_animals
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