Когда памятник Ленину вернут Якутску?

Завтра, 22 апреля, день рождения Владимира Ильича Ленина. Как известно, памятник Ленину в самом сердце Якутска сейчас демонтирован и подлежит реставрации. «Якутск вечерний» сообщает, что Служба госзаказчика Якутии прячет Ленина не хуже подпольных большевиков в опломбированном вагоне секретного поезда.

Как сообщил ЯВ Пётр ШИШИГИН, главный инженер дизайн-студии «Уран», памятник лежит на консервации и хранении. Сейчас, при наступлении положительных температур воздуха, будем заниматься реставрацией. Если всё будет нормально, то до конца сентября памятник вернется на место.

Полностью https://vecherniy.com/news/kogda_vernut_ilicha/2023-04-21-1168