Классный Ысыах Олонхо? Это лицемерие – обычный посетитель

Накипело. Об ысыахе Олонхо в Верхневилюйском улусе

Субъективное мнение и оценочные суждения участника ысыаха Олонхо в Верхневилюйском улусе опубликовано в телеграмм-канале, и разительно отличается от бравурных отчетов, которые шли с места событий. Приводим мнение якутянина без изменений.

Вот и закончилось самое ожидаемое мероприятие этого года. Всю половину этого года народ улуса готовился как мог: по поручению управления культуры улуса все наслега готовили якутские традиционные украшения в немереном количестве, готовились к церемонии открытия итд. Короче весь народ улуса просыпался и ложился с лозунгом: «Вперед на ысыах Олонхо!».

Тусулгэ — это отдельная тема: шикарнейшее дерево Аал-луук-мас украшает центр Тусулгэ, +ещё светится в темноте. Для каждого наслега приготовили отдельные балаганы — где они встречали делегацию, гостей из других улусов. Очень классно что сделали бетонированные дорожки внутри Тусулгэ. Короче очень много всякого построили. Открытие шикарнейшее, в нем принимали участие и дети, и взрослые.

Но тут как бы минусов больше, на мой взгляд чем плюсов. Начнём с того, как мы искали где переночевать. Звонили по объявлениям: везде цены за койко Место от 2500 до 4500! Даже в старенькой избушке 1500!!! Все начали сдавать жилье ради наживы. Кто перебрался как мог в гараж, по аймахам, по друзьям. Получается за 3 дня с меня сдерут пятнаху. Если нас будет трое, то сами сосчитайте скока. Отец, сын, святой дух.

19 мы пошли осматриваться. Заметили что в некоторых местах наспех доканчивают делать туалеты. Зашли в туалет — было классно, на тебе и раковина, бачок сливной, унитаз дырочка на полу. Все чисто, свежо и невинно. Всякий раз когда я где либо бываю:меня удивляет это стремление людей нагадить на все новое. Захожу на второй день в отхожее место и просто чуть не задыхаюсь от вони сия. Бачок оторван, везде бумага, прокладки, блевотнина. Нет ни одной урны.

Порядком замерзнув на открытии мы пошли на харчевку. Где то после 12:30, километровые очереди, везде ругань, детский ор, дым и пепел от мангалов летит прямо на людей и столы. Продавали одно и тоже, шашлык сырой без ничего, шаурма, хот-дог (даже дети траванулись им), покушать было очень проблемно.

Хотели поехать в село Кэнтик на концерт, но нам сказали что проезд туда косарь, т.к мы изрядно потратились на жилье, то не стали туда ехать. Сидели, мерзли, смотрели хапсагай. Там дяденьки толкались внутри трех кругов. Кажется победил самый жирный и здоровый. Было скучно. Сказали что после хапсагайя будет концерт, но мы не дотерпели, поехали «домой» (в золотые наши койки места).

На второй день тоже изрядно проголодались так как в харчевках была очередь и всех потом прогнали дескать скоро роспотреб закроет всех на один час на уборку.

Хотели принять участие в традиционном танце осуохай, но его нигде не было. Зато был рок фестиваль, где пьяные дяденьки орали под неумелый звук гитар что то нечленораздельное. Народ куражился, не пойму от чего, туда даже детей малых притащили. Зачем?

Зачем я все это пишу? Прочитали отзывы участников делегаций из улусов. Их встретили, накормили, спать уложили, бесплатно кормили 3 дня подряд. Отвозили, привозили. Лепота. А тех кто сами приехали, будьте как хотите.

Если вы не готовы встречать всю республику, то зачем пиарить так на весь мир?

Ещё один минус — это парковка и пресловутые электромобили. Парковка где то на краю света. А электромобили не успевают всех перетаскивать + ещё там дети катались просто так занимая места. Мы то можем допереть, но вместе с нами ходили и бабушки, и дедушки с тросточками. Не красиво было. Плюс к этому на весь Тусулгэ тойоны катались на своих дорогущих машинах. Нет чтобы скорость убавить, на всех парах кетутэн ааьаллар, хотя дети и бабушки ходят.

Если говорят, что ысыах Олонхо прошёл очень классно — это лицемерие. Кому как.