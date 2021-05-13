Как организуют раздельный сбор мусора в Якутске

В Якутске уже год действует совместный пилотный проект ООО «Якутская экологическая компания» и Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) по организации раздельного сбора мусора в жилом секторе. Партнером проекта выступает Окружная администрация города Якутска. Всего на территории столицы установлен 31 пункт сбора вторсырья, шесть из которых изготовлены по заказу муниципалитета.



ООО «Якутская экологическая компания» ведет свою деятельность в течение года и констатирует факт, что с каждым днем растет число сознательных горожан, которые занимаются раздельным сбором отходов и сдачей вторсырья.



В начале 2021 года партнером пилотного проекта по организации пунктов для сбора вторсырья в жилом секторе выступила Окружная администрация города Якутска. Из городского бюджета на изготовление шести пунктов для раздельного сбора вторсырья выделены финансовые средства в размере 261 тыс. рублей. Данные пункты будут полностью обслуживаться ООО «Якутская экологическая компания».



По информации экологической компании, после сбора вторсырье накапливается на собственной базе организации, где проходит сортировку, опрессовку и заготовку для последующего вывоза на переработку, в частности, в город Иркутск.





«Все вторсырье, вывезенное с городских пунктов, попадает к нам на базу, проходит мелкую сортировку, идет под пресс, далее кипы с картоном взвешиваются и уезжают в Иркутск», — рассказали в компании. Батарейки накапливаются на базе компании до 1-2 тонн, после этого также отправляются на утилизацию.

«Автомобильные шины мы передаем нашему партнеру, у него своя линия по переработке шин, из нее он делает резиновую крошку 3-х фракций», — проинформировали в ООО «Якутской экологической компании».

В компании также отмечают важность предварительной подготовки вторсырья перед сдачей на переработку.



«Призываем горожан больше времени уделять предварительной сортировке вторсырья. Например, если картон, запачканный жиром, попадет под пресс вместе с чистым картоном, то это может привести к негодности всей партии», — сообщает представитель ООО «Якутская экологическая компания».

Адреса пунктов раздельного сбора мусора в городе Якутске:

1. Вилюйский тракт 6 км 11/1,

2. Автодорожная, 2/4,

3. Ойунского, 10,

4. Петра Алексеева 72/1,

5. 203 микрорайон 1 корпус,

6. 203 микрорайон 12 корпус,

7. 203 микрорайон 18 корпус,

8. 203 микрорайон 29 корпус,

9. Ойунского, 41

10. Курашова, 6,

11. 203 микрорайон, 4/1

12. Каландаришвили, 39,

13. пр. Ленина 17,

14. Октябрьская, 17,

15. Кирова 31/1,

16. Дзержинского 25,

17. Пояркова 17/2,

18. Ярославского 48,

19. Лермонтова 49,

20. Короленко, 25,

21. Каландаришвили, 25/6

22. Кирова 31/4б

23. ул. Аммосова, д. 4/1-4/2,

24. ул. Петра Алексеева, д. 7/2-15/2,

25. ул. Автодорожная 13/1 к1,

26. ул. Автодорожная 13а,

27. ул. Автодорожная 13/1 е,

28. ул. Автодорожная 13 к2.

29. ул. Лермонтова 102,

30. пр. Ленина, 56,

31. Лермонтова, 98.



