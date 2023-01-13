Кадровые перестановки в якутских СМИ

Награждение журналистов в День российской печати в Доме правительства №1

Сегодня, в День российской печати, обозначились кадровые перестановки в государственных СМИ.

В «Саха Сирэ» «и.о.» возглавит Александр Тарасов. Исполняющеми обязанности руководителей «Саха Сирэ» и «УлусМедиа» назначены соответственно Александр Тарасов и Юлия Филиппова.

О назначении в редакции газеты «Якутии» мы сообщали.

Есть изменения и в пресс-службах: ушел с поста пресс-секретаря мэра Якутска Алексей Соколов. По сообщениям в соцсетях, он сейчас отдыхает в отпуске.

Руководить пресс-службой Ил Тумэна теперь будет Анна Егорова.

Информационщики всегда находятся рядом с политикой и потому у них всегда велик соблазн перелезть забор и оказаться на поле самостоятельного политического игрока, считает тгк Якутский комментатор. Всего за последние десять лет более 25 журналистов принимали участие на выборах различного уровня. Избрались из них 5: четыре районного уровня депутатами стали и один главой наслега.